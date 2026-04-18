Tragedia en Rosario: quiénes eran los estudiantes hallados muertos el último viernes

Persisten la conmoción y las preguntas en Rosario tras el hallazgo de dos estudiantes muertos durante la madrugada del viernes, en puntos cercanos de la calle 3 de Febrero, en el barrio Lourdes. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años y en pareja. Los dos cursaban la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Civarelli era oriunda de Villa Amelia, a unos 25 kilómetros de la ciudad. Vivía con su madre, pero meses atrás se había instalado en Rosario junto a su novio para facilitar su cursada.

Ambos se veían alegres en las redes sociales.

Alcida, en tanto, provenía de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba, ubicada a unos 140 kilómetros. Se había mudado a Rosario para estudiar, donde conoció a Civarelli.

La pareja convivía en un departamento del barrio Lourdes y solía compartir publicaciones en redes sociales. Su entorno los describía como unidos y enfocados en sus estudios.

Según indicó la fiscal Carla Ranciari, los vecinos del edificio apenas los conocían y no advirtieron situaciones extrañas la noche del hecho. Tampoco reportaron ruidos o disturbios.

El hallazgo y la escena

El cuerpo de la joven fue encontrado sin vida dentro del departamento que compartían, con una herida cortante en el cuello. El hallazgo se produjo durante la mañana del viernes.

El departamento donde encontraron a la joven fallecida.

Por su parte, Alcida falleció tras caer desde un octavo piso de un edificio cercano, en la misma zona céntrica. Ambos hechos ocurrieron a escasa distancia entre sí.

Aunque en un primer momento el expediente se caratuló como muerte dudosa, ahora se investiga como un posible femicidio seguido de muerte del presunto agresor. No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis, como que ambos hayan decido quitarse la vida.

La fiscal señaló que la causa continúa en pleno desarrollo y que restan analizar diversos elementos. Entre las próximas medidas se encuentran pericias a los celulares y la recolección de testimonios clave.