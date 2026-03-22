Falleció Sara "Coca" Luján, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo

En las últimas horas murió Sara "Coca" Luján, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y emblemática figura de los derechos humanos en Catamarca. Su fallecimiento ocurrió a pocos días del 50° aniversario del golpe militar de 1976.

Luján tenía 100 años y también fue presa política durante la dictadura. Su hijo Raúl Mateo Molina continúa desaparecido.

Una vida marcada por la lucha, compromiso y defensa de la memoria, la verdad y la justicia

El mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, "Coca" fue detenida y estuvo privada de su libertad por un año. Primero fue llevada a la cárcel del Buen Pastor y después a la Unidad Penitenciaria 1, para ser finalmente trasladada al Campo de la Ribera, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes de la provincia de Córdoba.

Durante su cautiverio, le preguntaban por su hijo Raúl, a lo que ella solo contestaba que era presidente del centro de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El joven, que por entonces tenía 25 años, fue secuestrado el 5 de octubre de 1976 y llevado a La Perla. Desde ese momento, permanece desaparecido.

Raúl Mateo Molina, el hijo de "Coca" Luján, sigue desaparecido.

"Coca" el 28 de febrero último fue homenajeada en el Centro Cultural Villa Dolores con motivo de su cumpleaños 100. El encuentro reunió a artistas, referentes culturales y organismos de derechos humanos de Catamarca, donde vivía.

Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes políticos e integrantes de asociaciones de derechos humanos, expresaron su dolor. "Fue una mujer que marcó profundamente la historia reciente de nuestra provincia. Su vida estuvo atravesada por la lucha, la memoria y la defensa de los derechos humanos, con una convicción que nunca negoció", subrayó el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil.

En tanto, desde La Casa de la Memoria señalaron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Coca Luján, referente de los derechos humanos. Fue presa política durante la última dictadura militar y su hijo fue secuestrado, hechos que marcaron una vida de lucha, compromiso y defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz. Querida Coca".