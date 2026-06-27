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Sábado, 27 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PREDICCIÓN

Julio trae un nuevo comienzo: esto debe hacer cada signo para atraer la buena suerte

El inicio de un nuevo mes representa una oportunidad para renovar objetivos, dejar atrás las malas energías y abrir la puerta a cambios positivos con un pequeño hábito pensado para cada personalidad.

MBurczynsky
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El comienzo de julio representa mucho más que el cambio de página en el calendario. Para muchas personas, es el momento ideal para renovar energías, dejar atrás aquello que ya no suma y dar el primer paso hacia nuevos objetivos personales, laborales o afectivos.

Desde la astrología, cada signo del zodíaco atraviesa este inicio de mes de manera diferente. Por eso, será necesario realizar una pequeña acción que actue para atraer bienestar, aprovechar las oportunidades y transitar las próximas semanas con una actitud mucho más positiva.

Un pequeño cambio de hábitos o una decisión tomada en el momento justo pueden marcar la diferencia durante las primeras semanas de julio, según la astrología.

Un pequeño cambio de hábitos o una decisión tomada en el momento justo pueden marcar la diferencia durante las primeras semanas de julio, según la astrología.

El secreto para comenzar julio con suerte y buenas energías según tu signo 

Aries 

Julio será un mes para bajar un cambio y pensar antes de actuar. El mejor primer paso será escribir una meta concreta y comprometerte a cumplirla. Esa simple acción te ayudará a canalizar tu energía y enfocarte en aquello que realmente deseas conseguir. 

Tauro 

La estabilidad que tanto buscas llegará si te animás a salir de la rutina. Empezá julio ordenando un espacio de tu casa o renovando un pequeño rincón. Ese cambio simbolizará la apertura hacia nuevas oportunidades. 

Géminis 

Tu desafío será desconectarte del ruido. Dedicar unos minutos a leer, meditar o caminar sin el celular permitirá que aparezcan ideas que llevabas tiempo esperando. 

&nbsp;Un momento de calma será el mejor aliado.&nbsp;&nbsp;
 Un momento de calma será el mejor aliado.  

Cáncer 

Con el Sol transitando tu temporada, el mes invita a priorizarte. Empezá julio agradeciendo todo lo logrado hasta ahora y compartiendo tiempo con las personas que más querés.

Leo 

Antes de buscar reconocimiento externo, dedicate un momento para valorar tus propios logros. Comenzar el mes con una actitud positiva fortalecerá tu confianza para los desafíos que vienen. 

Virgo 

Organizar tu agenda y establecer prioridades será el mejor regalo que podés hacerte. Cuanto más claro tengas el camino, más sencillo será alcanzar tus objetivos. 

&nbsp;La planificación será la clave.&nbsp;
 La planificación será la clave. 

Libra 

Es momento de recuperar el equilibrio. Iniciá julio dejando atrás un conflicto pendiente o retomando el diálogo con alguien importante para vos. 

Escorpio 

El nuevo mes trae oportunidades para reinventarte. Hacer algo diferente, por pequeño que sea, te ayudará a romper con viejos patrones y abrir nuevas puertas. 

Sagitario 

Tu espíritu aventurero necesita nuevos desafíos. Planificar una escapada, comenzar un curso o fijarte una meta personal renovará tu entusiasmo desde el primer día. 

&nbsp; Los nuevos proyectos impulsarán la energía.&nbsp;
  Los nuevos proyectos impulsarán la energía. 

Capricornio 

Julio comenzará con buenas perspectivas si dejás de lado la autoexigencia por un momento. Permitite disfrutar los pequeños logros antes de pensar en el próximo objetivo. 

Acuario 

Las mejores ideas aparecerán cuando te animes a compartirlas. Empezar el mes conversando con amigos o trabajando en equipo abrirá caminos inesperados. 

Piscis 

La intuición será tu mejor guía durante julio. Escuchar tu voz interior antes de tomar decisiones importantes te permitirá iniciar esta etapa con mayor tranquilidad y confianza. 

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