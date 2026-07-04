La producción de autos volvió a caer en junio y acumula una fuerte baja en lo que va del 2026

La producción de autos en la Argentina volvió a mostrar números en rojo durante junio y profundizó la tendencia negativa que arrastra el sector en 2026. Según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales produjeron 37.029 vehículos, lo que representa una baja del 1,9% respecto de mayo y una caída del 13,6% frente a junio de 2025.

Con estos resultados, el primer semestre cerró con una contracción acumulada del 18,3% en la fabricación de vehículos, en un contexto marcado por la mayor presencia de unidades importadas y por los procesos de reestructuración y renovación que atraviesan las terminales automotrices.

La producción de autos también cayó en las exportaciones

Durante junio, las fábricas argentinas exportaron 22.373 vehículos, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo del mismo mes del año pasado. En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron las 126.893 unidades, lo que representa una disminución del 2,1% en comparación con el primer semestre de 2025.

En cuanto a las ventas mayoristas, se comercializaron 44.096 vehículos, una cifra que significó un crecimiento del 22,5% frente a mayo, aunque todavía se ubicó 26,3% por debajo de junio del año pasado. Entre enero y junio se vendieron 228.129 unidades, con una baja interanual del 23,7%.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, explicó que la industria atraviesa un proceso de adecuación vinculado a nuevas inversiones y sostuvo que la recuperación "avanza a un ritmo más lento que la demanda".

Además, destacó la reducción de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno nacional como una medida que puede mejorar la competitividad del sector, aunque remarcó la necesidad de reducir también la carga impositiva provincial y municipal para fortalecer la producción a largo plazo.