El empleo registrado se derrumba y ya hay casi 41.000 trabajadores menos que hace un año

El empleo registrado en la Argentina volvió a mostrar señales de retroceso. Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en marzo de 2026 se contabilizaron 12,83 millones de trabajadores registrados, lo que representa una caída de 40.900 puestos respecto del mismo mes del año pasado.

Además, en comparación con febrero, el nivel de empleo formal se redujo un 0,2%, confirmando una tendencia descendente que ya lleva varios meses y que afecta tanto al sector privado como al empleo público y al trabajo independiente.

El empleo privado sigue en baja y abril tampoco trae buenas noticias

El informe oficial señala que en marzo había 9,995 millones de trabajadores asalariados registrados, entre empleados privados, públicos y personal de casas particulares. A ellos se sumaron 2,834 millones de trabajadores independientes, categoría que incluye monotributistas y autónomos.

Pese a que marzo suele marcar una reactivación de la actividad tras el período de vacaciones, el empleo asalariado volvió a caer un 0,1% respecto de febrero. Dentro de ese grupo, tanto el empleo privado como el público registraron una baja del 0,1%, mientras que el trabajo en casas particulares descendió un 0,2%.

La situación tampoco fue favorable para los trabajadores independientes. El sector mostró una caída mensual del 0,6%, impulsada por bajas en el monotributo social (-2,1%), los autónomos (-1,3%) y el monotributo tradicional (-0,3%).

En la comparación interanual, el empleo asalariado perdió 116.500 puestos de trabajo. El mayor impacto se registró en el sector privado, donde desaparecieron 96.600 empleos formales, equivalentes a una caída del 1,5%.

También se verificó una reducción de 18.200 puestos en el sector público y una baja de 1.700 trabajadores en casas particulares.

Por el contrario, el trabajo independiente mostró una expansión del 2,7% respecto de marzo de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el monotributo, que sumó 70.000 nuevos aportantes, y por el monotributo social, que incorporó otras 7.000 personas. En cambio, los trabajadores autónomos registraron una disminución de 1.900 casos.

El empleo asalariado privado alcanzó en marzo los 6,188 millones de trabajadores y continúa mostrando una tendencia negativa que, según el propio informe oficial, se mantiene desde septiembre de 2023.

Aunque durante los últimos meses de 2024 se observó una recuperación parcial, el mercado laboral volvió a debilitarse durante 2025 y esa dinámica se extendió a los primeros meses de 2026.

A nivel sectorial, los resultados fueron dispares. Las actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras lideraron las subas con un crecimiento del 0,5%. También registraron mejoras la pesca, la agricultura, ganadería y silvicultura, y las actividades inmobiliarias y empresariales.

Sin embargo, esos avances no alcanzaron para compensar las pérdidas registradas en otros sectores de la economía.

Además, los datos preliminares de abril tampoco muestran señales de recuperación. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) detectó una nueva caída del 0,1% en el empleo privado registrado entre las empresas relevadas, lo que refuerza la tendencia descendente observada durante los últimos meses.