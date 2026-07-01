La venta de autos cero kilómetro cayó en junio, pero crece el patentamiento de los importados

El mercado automotor volvió a mostrar señales de desaceleración en junio último, cuando se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

Así surge de un relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La entidad advirtió en un informe que, producto de la retracción del mercado, las concesionarias tienen paralizado en Argentina un stock de 130 mil vehículos sin vender.

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Pese al retroceso frente al año pasado, el sector exhibió una recuperación respecto de mayo último, con un incremento mensual del 7,2%, impulsado principalmente por los automóviles y los comerciales livianos.

Sin embargo, el balance del primer semestre sigue siendo negativo ya que, entre enero y junio, se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% menos que las 326.549 contabilizadas en igual período de 2025.

Detalles sobre la irrupción de rodados chinos





El relevamiento, además, detectó un fuerte avance de los vehículos fabricados fuera del país: los importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los nacionales explican apenas el 31% del mercado.

Esa relación se profundizó en los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de cero kilómetro en el país.

Además, según los datos de ACARA, los vehículos chinos representan cerca del 11% de los patentamientos.

La entidad, asimismo, reportó que más del 30% de las concesionarias del país ya comercializan marcas de ese origen.