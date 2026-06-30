Caída del consumo mayorista en CABA toca mínimos históricos

El consumo en los autoservicios mayoristas de la Ciudad de Buenos Aires no encuentra su piso y registró un descenso interanual del 21,2%, lo que representa un nuevo mínimo histórico para el sector.

El último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) encendió las alarmas al confirmar que este canal de ventas acumula nueve meses consecutivos en terreno negativo, afectado también por una menor superficie comercial disponible desde finales del año pasado.

Tendencia dispar en supermercados y el comportamiento del ticket

En lo que respecta a los supermercados tradicionales, las ventas minoristas sufrieron una baja más moderada del 0,8% interanual, quebrando una racha previa de cuatro meses consecutivos en alza.

Al analizar el comportamiento interno, el rubro de alimentos y bebidas mostró variaciones dispares: se registraron caídas en almacén, rotisería y bebidas, que fueron parcialmente compensadas por subas en carnes, lácteos, verdulería y panadería.

Por otra parte, los datos revelaron un cambio en la conducta de compra a través del ticket promedio:

En supermercados, el gasto por operación promedió los $22.824 a precios corrientes, sosteniendo una lenta mejoría en términos reales.

En los mayoristas, el ticket promedio nominal se ubicó en $43.283, lo que traduce una pérdida de poder de compra real al comparar el trimestre.

Centros comerciales y el complejo escenario de los electrodomésticos

El panorama en los centros comerciales porteños durante el primer trimestre mostró un estancamiento casi total, con una variación positiva de apenas el 0,2% en comparación con el año anterior.

No obstante, por el lado de la oferta se evidenció un impacto directo en la actividad económica, registrándose 48 locales comerciales activos menos que en el mismo período de 2025.



"El rubro mayoritario de indumentaria en los shoppings creció un 2,2%, en contraste con las caídas sufridas en las áreas de esparcimiento, librerías y patios de comida", detallaron las autoridades del IDECBA.

Finalmente, el sector de tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar consolidó uno de los perfiles más críticos del informe, con un desplome real de sus ventas del 18,9%.

Los analistas del organismo estadístico adjudicaron este escenario a la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, la morosidad y el cierre de firmas emblemáticas que dominaron el mercado en las últimas décadas.