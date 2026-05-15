Grupo Crónica presenta: BAE Internacional

BAE Internacional es una búsqueda. Es un producto distinto, analítico, profundo. Si tenés cinco minutos, pasá por los títulos, por las ilustraciones y no mucho más, porque BAE Internacional es material de lectura, es un compilado de documentos que analiza e induce el análisis.

La Argentina no es una isla, aunque a veces creamos que sí. Nuestros fenómenos sociales, económicos y políticos tienen raigambres, fundamentos, contexto, "el mundo es pañuelo" decían y ahora lo es. No solamente porque en 14 horas estás en Europa y en un día llegás a Asia, sino porque en un minuto estás donde quieras, poniendo una dirección web o scrolleando una red social.

Seguimos recientemente una guerra por redes. Vimos imágenes, explosiones, ataques, edificios simbólicos humeantes, colegimos las estrategias de unos y otros y básicamente, fuimos carne de operaciones comunicacionales a gran escala desde ambos bandos.

Por eso, la guerra es comprender. Es analizar. Lo mismo ocurre con los fenómenos políticos y sociales. Y las imágenes de las explosiones nos dan información pero no comprensión. BAE Internacional quiere aportarte eso, mecanismos de comprensión, de análisis. Es importante saber que relaciona la captura de Nicolás Maduro con el interés norteamericano por Groenlandia y la fallida guerra en Irán. Es sustancial comprender cual el problema de la democracia en Perú, como llegó a su cargo el presidente de Honduras y como ven los jóvenes el sistema democrático en nuestro continente. Es importante saber.

Así que BAE Internacional es un producto para leer. Para tomarse un ratito cada día buscando entender. No implica que nuestros columnistas te lleven la verdad, te iluminen. Pero si, son personas capacitadas y experimentadas que pueden dispararte una reflexión, en la coincidencia o en la disidencia.

Por eso apelamos a personalidades desarrolladas. Nos han hecho la deferencia de colaborar un ex Canciller, ex ministros, embajadores, legisladores nacionales, profesores universitarios, miembros de ONGs internacionales, especialistas de diversa índole, en fin, personas con la formación y desarrollo profesional sobrados para analizar la problemática global. Les agradecemos enormemente el esfuerzo. Y esperamos ustedes que lo disfruten. Un producto más de Grupo Crónica que les ofrecemos con mucho placer.