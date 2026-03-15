Más de 70 mil personas vivieron la fiesta del circuito callejero de TC2000: Franco Riva ganó en el sur de la Ciudad

El automovilismo argentino vivió un día inolvidable en el sur de la Ciudad: en un domingo soleado y con calor que invitó a la gente a llenar las calles y las tribunas desde temprano, el piloto Franco Riva ganó la primera fecha del Campeonato de TC2000 YPF Energía Positiva de 2026.

Más de 70 mil personas presenciaron una carrera histórica que marcó la vuelta de la categoría a un circuito callejero porteño después de 13 años.

La fiesta fue total: además de los autos, las familias disfrutaron de atracciones, entretenimiento y gastronomía durante todo el día. "Estamos muy contentos con la organización de la carrera, con la categoría y con la gente: acá vinieron 70 mil personas a disfrutar de la fiesta. Los fierros en Argentina son una pasión inmensa y queríamos volver a tener un circuito callejero, esta vez en el sur, que es una zona a la que le estamos dando valor e invirtiendo mucho", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que presenció la carrera en Villa Soldati y le entregó el premio al primer ganador del 47° Campeonato Argentino de TC2000.

El circuito de 2.509 metros combinó las avenidas General Roca y Escalada con un sector del Parque de la Ciudad. Y la gente pudo seguir la carrera de manera gratuita en el espacio abierto al público, que ocupó la recta principal del circuito de 952 metros sobre la avenida Roca, con coches que superaron los 250 kilómetros por hora.

Los motores rugieron desde la mañana: antes del Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires de TC2000 empezaron sus campeonatos las categorías Fiat Competizione, en la que se impuso el piloto Matías Apuzzo, y Top Race, con Marcelo Ciarrocchi como vencedor. Después llegó el gran momento: sonaron las estrofas del himno nacional y el cielo también se llenó de ruido y color, con tres aviones que atravesaron la pista dibujando estelas blancas. La carrera fue emocionante hasta el final y Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León completaron el podio.

Jorge Macri agregó: "En 2025 uno de cada cinco eventos masivos se realizó en el sur. Aquí al lado está el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde hicimos una inversión récord de 108 millones de dólares y estamos renovando los boxes, el paddock, el trazado, el asfalto y toda su tecnología. Esto es un muy buen puntapié para lo que se viene: el MotoGP del año que viene y el sueño de la Fórmula 1, que ojalá se nos dé".



Durante todo el fin de semana equipos y mecánicos trabajaron intensamente en la puesta a punto de los autos, mientras pilotos y técnicos realizaron recorridas de reconocimiento para estudiar cada detalle del trazado antes de las actividades en pista.

Para la multitud que se acercó hasta Villa Soldati la experiencia fue completa: en la Fan Zone, otro de los grandes atractivos del día junto al TC2000 callejero, hubo simuladores de Fórmula 1, exhibición de autos clásicos y motos, réplicas de coches de carrera, una muestra dedicada a la historia del autódromo porteño, un patio cervecero y de comidas, y juegos para los más pequeños.

En el Paddock, además, una inmensa grúa levantó por turnos a 20 personas hasta 30 metros de altura a través de una plataforma circular para observar el circuito desde bien arriba y tomarse una foto para el recuerdo.

"Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo y siempre ofrece enormes atractivos para vecinos y turistas. Hoy, con las obras en el Autódromo, recuperamos esta propuesta, para la que trabajamos más de dos meses. Queremos seguir impulsando el sur con entretenimientos, shows y, en este caso, motores. Tener un circuito callejero le hace muy bien a todo el mundo automovilístico", dijo el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes junto al presidente de TC2000, Alejandro Levy.

"Fue un evento diferente, muy especial, y también una posibilidad única para los que les gustan los autos. Una carrera muy linda y exigente. A mí me gusta porque el piloto tiene que combinar muchos aspectos y en distintos trazados. El callejero no es novedad en el mundo, pero sí es novedad en la Argentina, a mí me encanta", reconoció Matías Rossi, seis veces campeón de TC2000.

"Fue una fecha hermosa, la cual nos trató muy bien. Creo que es la única pista en el año donde la gente puede estar a 20 centímetros de un auto de carrera, eso es maravilloso", completó Emiliano Stang.