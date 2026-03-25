Orgullo argentino: la UBA posiciona 5 carreras entre las 50 mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena académica global. En el último ranking QS por disciplinas, una de las mediciones más influyentes del mundo, la UBA logró ubicar cinco carreras entre las 50 mejores y doce dentro del top 100.

El dato no es menor: mientras el sistema universitario atraviesa tensiones y protestas por el cumplimiento de la Ley de financiamiento, la casa de altos estudios sostiene su presencia en la élite internacional y muestra que su nivel académico sigue siendo competitivo.

Entre las carreras mejor posicionadas aparecen Lenguajes Modernos, Derecho, Ingeniería en Petróleo, Antropología e Historia del Arte. Son áreas donde la universidad ya tenía tradición, pero que ahora consolidan su lugar frente a instituciones de todo el mundo.

El ranking también muestra una foto más amplia. la universidad mantiene presencia en disciplinas clave como Arquitectura, Comunicación, Sociología y Ciencia Política. Esa diversidad explica por qué la universidad logra sostener su peso más allá de casos puntuales.

Puertas adentro, el reconocimiento convive con un reclamo concreto. Desde la conducción de la universidad advierten que el nivel alcanzado se sostiene por el trabajo de docentes e investigadores, pero que el contexto económico pone presión sobre ese equilibrio.

Al mismo tiempo, la UBA amplía su mapa académico. Este año sumó nuevas áreas al ranking, desde Arqueología hasta Ciencia de los Materiales, lo que refleja una expansión que va más allá de sus carreras históricas.