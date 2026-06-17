Promueven un proyecto ferroviario para unir Argentina con Chile que prevé una inversión de 9.600 millones de dólares

Un consorcio integrado por la empresa Beler SA, de Chile, y la compañía International Nusantara Investment, de Singapur, promueve un corredor bioceánico que promete transformar la logística del Cono Sur y reflotar el histórico ferrocarril trasandino entre Argentina y Chile.

El proyecto, denominado "Corredor bioceánico Longotoma", prevé una inversión de 9.600 millones de dólares para conectar Mendoza con la costa de Valparaíso, en el país vecino, mediante una moderna red ferroviaria de carga y pasajeros.

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El eje central de la iniciativa es la construcción de un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre la ciudad mendocina de Uspallata y la de Los Andes, en Chile.

La obra permitiría atravesar la cordillera durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas que suelen afectar la circulación de automóviles y camiones en el paso internacional Cristo Redentor, especialmente durante el invierno.

La propuesta incluye el desarrollo de una doble vía electrificada de 420 kilómetros, la creación de un centro de cargas en Longotoma, Chile, y la construcción de un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, del país vecino.

Uno de los objetivos del proyecto es convertir a Chile en una de las principales puertas de salida al océano Pacífico para la producción agrícola sudamericana con destino a Asia.

Según datos del consorcio, Argentina y Brasil exportan cada año más de 380 millones de toneladas de maíz, soja y trigo, de las cuales cerca del 79% tiene como destino China y otras naciones del Asia-Pacífico.