Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 11 y el sábado 16 de mayo

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Tras un inicio de mayo con marcas térmicas bajas, el SMN anticipó una semana marcada por la estabilidad. Aunque las mañanas se mantendrán frescas, el ingreso de aire templado permitirá tardes agradables, ideales para actividades recreativas.

Detalles del reporte del SMN y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.



Pronóstico semanal

Lunes 11: La semana comienza con buen tiempo y cielo despejado. La mañana será fresca con una mínima de 5°C , alcanzando una máxima de 17°C por la tarde.

Martes 12: Se perfila como el día más templado de la semana. Con cielo parcialmente nublado, el termómetro oscilará entre los 9°C y los 20°C .

Miércoles 13: Continuará la estabilidad climática. Se espera nubosidad variable con registros que irán desde los 10°C hasta los 18°C .

Jueves 14: Una jornada similar, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 17°C .

Viernes 15: El cierre de la semana laboral mantendrá las condiciones de buen tiempo, con cielo algo nublado y marcas térmicas entre los 8°C y 17°C .

Sábado 16: El fin de semana iniciará con ambiente fresco durante las primeras horas (8°C) y una tarde agradable con una máxima de 16°C, bajo un cielo mayormente soleado.