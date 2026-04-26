Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo

El reporte oficial del clima para la zona central del país indica una transición marcada en las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una semana caracterizada por la inestabilidad moderada y un leve descenso de las temperaturas en Buenos Aires y alrededores.

Tras las alertas vigentes por vientos, el nuevo ciclo comenzará con un panorama que oscilará entre cielos nublados y mejoras temporarias hacia el inicio del mes de mayo.

Comienzo de semana con nubosidad

Para el lunes 27, las previsiones indican que persistirá el ingreso de aire fresco desde el sector sur, lo que mantendrá las marcas térmicas en niveles otoñales.

En localidades como La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires, el cielo se presentará mayormente cubierto durante la primera mitad de la jornada.

A medida que avance la semana, tanto martes como miércoles, la rotación del viento hacia el noreste podría generar un ligero ascenso de la humedad, afectando la visibilidad en zonas suburbanas durante las primeras horas de la mañana.

Tendencia hacia el fin de semana

Hacia el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, los modelos meteorológicos sugieren una estabilización de las condiciones.

Se prevé que el sistema de alta presión tome protagonismo en el centro de Argentina, permitiendo que el sol aparezca con mayor frecuencia.

No obstante, para el sábado 2, no se descarta un nuevo frente de inestabilidad que podría cerrar el período con precipitaciones aisladas, siguiendo la tendencia de variabilidad que ha marcado el cierre de este mes de abril.