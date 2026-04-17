San Expedito: quién fue, por qué se celebra el 19 de abril y qué se le pide al santo popular

Este domingo 19 de abril se celebra el día de San Expedito, patrono de las causas urgentes y justas y uno de los santos más convocados en Argentina, especialmente por quienes buscan trabajo o soluciones rápidas. Según la tradición, fue decapitado el 19 de abril del año 303 tras convertirse al cristianismo.

Fue comandante de la Legión XII Fulminata del ejército romano bajo el emperador Diocleciano. Beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X, fue eliminado del calendario litúrgico oficial por el papa San Pío X en 1906 por falta de documentación histórica suficiente. Sin embargo, su devoción popular continuó creciendo.

La leyenda del cuervo y su conversión

La historia más recordada de San Expedito narra que al momento de convertirse al cristianismo se le apareció un espíritu del mal en forma de cuervo repitiendo "cras, cras, cras" - "mañana" en latín - intentando disuadirlo. Expedito pisó al cuervo y respondió "hodie, hodie, hodie": "hoy" en latín.

Ese gesto se convirtió en el símbolo de la acción inmediata y es la razón por la que se lo invoca ante causas urgentes.

San Expedito es uno de los santos más convocantes de Argentina.

Cómo se lo representa

La imagen de San Expedito lo muestra con vestimenta roja de soldado romano, pisando un cuervo, con una cruz en una mano y una palma del martirio en la otra. Es una de las imágenes religiosas más reconocibles de la devoción popular argentina.