San Expedito: jornada de fe y devoción por el patrono de las causas urgentes

Como cada 19 de abril, la Iglesia Católica celebra hoy el día de San Expedito, considerado patrono de las causas urgentes; abogado de las causas imposibles. Es por eso que miles de fieles se concentraron desde muy temprano en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera.

Cabe destacar que el santo está considerado también protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes, los viajeros y patrono de las causas legales demasiado prolongadas.

Como cada 19 de abril, hoy se conmemora el Día de San Expedito. Foto: Carlos Ventura/Crónica.

Al abrirse las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera, situada en Bartolomé Mitre 2411, del barrio porteño de Once, hubo una larga fila de fieles que aguardaron para llegar hasta la imagen del santo con pedidos y agradecimientos.

Miles de fieles escucharon la misa en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera. Foto: Carlos Ventura/Crónica.

La jornada seguirá durante todo el día. Esta tarde -desde las 17- el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará la procesión por los alrededores de la iglesia.

Quién fue San Expedito

San Expedito, santo y mártir católico, habría vivido entre los siglos III y IV, siendo comandante de la Legión XII Fulminata del ejército romano, bajo el gobierno del emperador Diocleciano.

Una larga fila de fieles se concentró en inmediaciones de la parroquia. Foto: Carlos Ventura/Crónica.

Según la Iglesia Católica, el legionario fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado por el papa Clemente X en 1671.

Apareció por primera vez en un martirologio italiano de 1781, donde fue proclamado patrono secundario del pueblo de Achiriali (Sicilia) y protector de comerciantes y navegantes.

En 1894 se instaló una estatua en su nombre en el altar de la capilla de las Religiosas Mínimas. En 1897, Mariano Casanova, arzobispo de Santiago de Chile, publicó el Triduo en honor de san Expedito.