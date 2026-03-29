Semana Santa: cronograma de funcionamiento de los servicios en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió el cronograma oficial de servicios que regirá durante la próxima Semana Santa.

Según el reporte oficial, el sistema de recolección de residuos funcionará de manera normal, mientras que las dependencias administrativas, como las Sedes Comunales, Rentas, el Registro de licencias para conducir y la Dirección General de Infracciones, permanecerán cerradas durante el periodo festivo.

Salud, emergencias y seguridad vial

En el ámbito sanitario, los Hospitales mantendrán operativas sus guardias y el servicio del SAME. Asimismo, los cuerpos de Logística, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Emergencias y la Línea 103 se encontrarán en servicio para atender cualquier eventualidad en Buenos Aires.

En cuanto a la prevención vial, se informó que los "controles de alcoholemia" serán "rotativos en diferentes puntos de la ciudad durante el fin de semana largo". Por su parte, la Pista de aprendizaje permanecerá abierta al público en el horario de 9 a 18.

Régimen de estacionamiento y transporte

El esquema de estacionamiento presenta variaciones significativas según el día:

Jueves y viernes: Se permite el estacionamiento general en avenidas, con excepciones en arterias principales como la 9 de Julio , Perito Moreno , General Paz , Leopoldo Lugones y Paseo Colón , entre otras.

Jueves: El sistema medido rige normalmente.

Viernes: El estacionamiento medido no tendrá vigencia por ser feriado. Se autoriza el estacionamiento junto a la acera derecha en calles donde habitualmente está prohibido de 7 a 21.

Cabe destacar que el sistema Ecobici permanecerá cerrado durante las jornadas festivas.

Espacios recreativos, culturales y cementerios

La oferta de esparcimiento también se verá modificada. Los Museos porteños cerrarán el viernes, pero abrirán sus puertas jueves, sábado y domingo.

Los Teatros dependientes del GCBA no tendrán actividad jueves ni viernes. Respecto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica abrirá de 8 a 18, mientras que el Jardín Botánico cerrará el viernes y funcionará el resto de los días de 9.30 a 18.45.

Finalmente, los Cementerios informaron que el jueves y sábado las inhumaciones serán en horario habitual. En cambio, el "viernes y domingo de 8 a 12 en lugar de destino". El Registro Civil solo mantendrá guardias activas para trámites por defunción.