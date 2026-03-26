Una importante línea de trenes limitará su recorrido durante el fin de semana

El tren Sarmiento reducirá su recorrido este fin de semana por obras en las vías. Desde las 14 horas del sábado 28 el servicio operará solo entre Once y Merlo, dejando sin cobertura las estaciones de Paso del Rey y Moreno hasta el domingo 29.

El aviso fue publicado por la cuenta oficial de Trenes Argentinos en X.

El tren Sarmiento limitará su recorrido.

Horarios del viernes 27 con servicio limitado

Desde el viernes 27 el tren Sarmiento ya opera con modificaciones por las obras en las vías. Los primeros servicios del día son:

Once Moreno: 4:51

4:51 Merlo Once: 3:32

3:32 Moreno Once: 3:44

Los últimos servicios del viernes son:

Once Moreno: 22:29

22:29 Merlo Once: 23:55

23:55 Moreno Once: 22:20





Últimos horarios antes del corte del sábado

El sábado, antes de que se suspenda el servicio a Moreno, los últimos trenes son:

Once Moreno: sale a las 12:44

sale a las Moreno Once: sale a las 11:55

El servicio completo se reanuda a las 14 horas del domingo 29, aunque pueden registrarse demoras hasta que el funcionamiento se estabilice.

Colectivos alternativos entre Merlo y Moreno

Los pasajeros que necesiten llegar a Moreno pueden usar las siguientes líneas:

Línea 422

Línea 312 - ramales 2 y 3

- ramales 2 y 3 Línea 1





Qué pasa con los servicios a Mercedes

Hasta el momento Trenes Argentinos no informó qué pasará con los servicios con destino a Mercedes que habitualmente conectan desde Moreno. Los usuarios de ese ramal deberán estar atentos a los canales oficiales antes de viajar.