Vacaciones de invierno: crecen las propuestas para la familia

Con la llegada de las vacaciones de invierno, las escapadas de cercanía vuelven a posicionarse entre las opciones preferidas de las familias que buscan combinar descanso, naturaleza y propuestas para todas las edades. En ese contexto, Estancia La Candelaria, ubicada en Lobos, presenta una programación especial pensada para que cada integrante de la familia encuentre su propio espacio.

Una de las novedades de esta temporada es la incorporación de un Kids Club, con actividades recreativas coordinadas para niños durante la tarde, y un Teens Club, que propone actividades deportivas especialmente diseñadas para adolescentes. La iniciativa busca que los más chicos disfruten de experiencias acordes a su edad, mientras los adultos pueden recorrer la estancia, descansar o participar de las diferentes propuestas que ofrece el predio.

La agenda de invierno también incluye experiencias para compartir en familia, entre ellas clases de empanadas, clases de mate, fogones con malvaviscos, paseos nocturnos con linternas, bingo familiar, cine, degustaciones y actividades de bienestar, que se suman a las actividades habituales como caminatas por el parque, deportes y recorridos por el bosque. Estas propuestas complementan la experiencia de alojamiento y buscan poner en valor el tiempo compartido durante la estadía.

Para quienes viajan con niños, la estancia dispone de habitaciones Coloniales y Bungalows del Bosque, espacios de estilo campestre especialmente pensados para familias y grupos, donde la comodidad convive con el entorno natural.

Además, durante la semana se incorpora una modalidad de alojamiento con desayuno, una alternativa que brinda mayor flexibilidad para quienes desean organizar su estadía de acuerdo con sus propios tiempos y preferencias.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Estancia La Candelaria combina la experiencia de un castillo de inspiración francesa con más de 200 hectáreas de parque, jardines y bosque, ofreciendo una propuesta donde la historia, la naturaleza y la tradición del campo argentino conviven en un mismo destino. La experiencia incluye además gastronomía de identidad local y actividades recreativas para todas las edades, consolidándose como una opción para quienes buscan una escapada invernal sin recorrer largas distancias.

Información de contacto

Ruta Nacional 205, Km 114.5, Lobos, Provincia de Buenos Aires

www.estanciacandelaria.com

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