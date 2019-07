Una cámara de vigilancia, ubicada cerca de un gallinero próximo al Bosque Nacional de Uwharrie, en Carolina del Norte, logró filmar una enigmática criatura, de la que solamente pudo constatarse que era un ser bípedo, de no mucha estatura, dada la relación con el sitio filmado. No obstante, se considera que esa región ha sido monitoreada por ser una zona que sería habitada por el denominado “ Pie Grande” (Big Foot, en inglés).

La persona que ha reportado estas imágenes ha preferido permanecer en el anonimato, pero igualmente han acudido a la comunidad de expertos en fenomenos extraños para tener una idea más clara de que es la criatura que se está robando los pollos del gallinero.

Los propietarios de la finca donde está ubicado el gallinero se encontraban de vacaciones cuando se “activaron” las alarmas perimetrales del sitio, para enviar inmediatamente las notificaciones en sus dispositivos móviles, debido a los sensores de movimiento y grabación del sistema de vigilancia inteligente. Eso fue lo que les permitió acceder, casi en tiempo real, al incidente desde sus celulares y laptops.

Zona caliente

No es la primera vez que un ser extraño aparece en la zona del Bosque Nacional de Uwharrie y sus alrededores, ya que allí, infinidad de veces, se ha registrado actividad del potencial “ Pie Grande”. Los testigos han descripto que se han escuchado rugidos como los de enormes felinos. Incluso, algunos han denunciado haber observado a “Big Foot”, casi siempre persiguiendo algunas potenciales presas, generalmente animales domésticos. Esto ratificaría aquello que se configura como una evidencia más de Pie Grande. Teoría que contradice la de Matt Moneymaker, de la agrupación BFRO, respecto de que ese ser no come vacas porque son alimento humano.

Pie Grande, una posibilidad

A estas alturas, queda confirmado que lo filmado no es humano, pero a partir de esa visión, ¿Cuál es el origen de este ser?

Algo es seguro: existen numerosos reportes desde el Bosque Nacional de Uwharrie, donde desde el 2016 se está buscando a una extraña criatura, algo que grafica muy bien el video que acompaña la nota