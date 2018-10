Por Jorge Fernández Gentile

Aunque la historia del Conde Drácula probablemente resulte la más conocida a nivel mundial, la práctica del vampirismo, aquellos seres que se alimentan de sangre humana, no es nueva ni mucho menos. Desde hace miles de años, y en casi todas la culturas que habitan la Tierra, la “cultura” de beber sangre como fuente de la vida eterna ha estado presente en las diferentes civilizaciones, casi todas horrorizadas por ese acto que protagonizan oscuras criaturas a las que han llamado vampiros.

Claro, para muchos, esto es una simple irrealidad, mezclada con historias increíbles o fantasiosas leyendas que se han mantenido de pie en el tiempo. Aunque, para muchos, los vampiros son bien reales, existen (aunque se mueven en la oscuridad de las noches) y, por lo que se pudo saber a través del sitio web de noticias estadounidense Business Insider, una empresa de Nueva York, llamativamente llamada Ambrosia Medical, cuyo fundador principal es un excéntrico empresario aparentemente con vínculos vampíricos, está ofreciendo la inmortalidad, ni más ni menos, a partir de la realización de transfusiones de sangre de jóvenes de entre 16 y 25 años.

Viene de lejos

Una pregunta que muchos estudiosos del tema se han hecho es por qué en diferentes civilizaciones avanzadas del pasado, aparecen, aunque con matices, relatos en diferentes épocas que hablan de la existencia efectiva de estos horrendos seres. No por nada aparecen descripciones de vampiros que se extienden por todas las diferentes etapas del crecimiento de la antigua Europa, así como también en relatos de varias tribus del África, pero también se habla de vampirismo en pueblos de la América precolombina, en el Lejano y Medio Oriente, así como en la milenaria China y la exótica India.

Empero, además, son muchísimos los relatos de gente que jura haber visto a personas que reunen todas las condiciones como para calificarlos de vampiros. Seres oscuros, huraños, noctámbulos, que dan vida a una casta muy cerrada, imprevisible, pero que ha dejado un sinfín de evidencias como para que se considere como muy probable la real existencia de vampiros entre nosotros. Es cierto que, en general se han mantenidos con un perfil de escasísima exposición, semiocultos, por lo que resulta prácticamente imposible dar con alguno de ellos, al menos en la actualidad. Claro que, entre la profusa literatura existente desde hace años y con lo que se ha descripto en algo menos de un siglo con lo producido por la cinematografía, todo parece resumirse en que son criaturas ficticias. O al menos eso fue lo que pasó hasta ahora, dado que esos verdaderos “chupa sangre” parecen haber encontrado una forma de buscar pasar a la legalidad y de dejar de ser reconocidos como monstruos, ante el resto de los mortales. Para eso, una startup (o emprendimiento en nuestro idioma) ofrece la “vida eterna” a través de transfusiones de “sangre joven” en Nueva York.

Paga más

Ambrosia Medical es la empresa, por ahora sin un local al público, pero que existe desde hace más de un año, que hace semejante “oferta”. Nótese que hasta el nombre que se le ha puesto no es algo casual: los emprendedores se inspiraron en el fruto mítico de los dioses griegos que brindaban la inmortalidad. Más claro, échele agua. ¿A qué apunta? Ofrece ayudar a conseguir erradicar el envejecimiento mediante la transfusión de sangre de gente en la plenitud de su joventud a sus “selectos” clientes. Para Business Insider, el negocio apunta alto, dado que debido al centenar de consultas sobre cómo es el tratamiento, la compañía ya evalúa seriamente la apertura de su primera clínica para antes que finalice el año en la ciudad de los rascacielos, donde funcionaría su sede central.

Este discutido emprendimiento ya comenzó sus estudios clínicos en los Estados Unidos, en 2017, para determinar si la sangre de los donantes jóvenes rejuvenecería los órganos de los pacientes de edad avanzada.

En ese contexto, Los participantes en los ensayos pagaron 8.000 dólares para probar en forma experimental este nuevo método para dejar atrás el envejecimiento. Sin embargo, el precio final puede resultar infinitamente más costoso, según los cálculos estimados por el fundador del emprendimiento, el científico estadounidense Jesse Karmazin, un médico que se graduó con buenas calificaciones en la Universidad Stanford.

¿Y los resultados?

Pese a que los estudios encarados por Ambrosia hace aproximadamente un año aún no se han conocido oficialmente, científicos que están involucrados en el proyecto aseguraron que los resultados de las pruebas fueron sorprendentes y muy positivos. Para tener una idea acabada de lo que se hizo, hay que mencionar que la prueba piloto del tratamiento implicó la transfusión de plasma sanguíneo de donantes de 16 a 25 años en 150 pacientes, cuya edad variaba desde los 35 a los 92 años. Una vez concluidas las pruebas, los transfundidos fueron consultados sobre cómo se sentían, y en todos los casos dijeron sentirse renovados, con apariencia mejorada, mucho más memoriosos y con recuperada fuerza muscular, entre muchos otros aspectos destacados..

Ambrosia analizó la sangre de 150 jóvenes.

El lado oscuro

Con semejantes resultados a la vista, cualquiera podría imaginar que Ambrosia Medical es una emergente sociedad que apunta a conquistar el mercado de los millonarios mas excéntricos, que en Estados Unidos los hay por cientos. Bien podría ser así, aunque las sospechas comenzaron paranormal al producirse una inesperada coincidencia, , a no ser por una extraña relación o “coincidencia”. Según explicó Jesse Karmazin en una reciente entrevista, Jason Camm, director médico de Thiel Capital, se interesó de inmediato en el proyecto. ¿Y quién este señor? Aunque su perfil en redes sociales lo pintan como un inversor para startups, esa no es su actividad principal. También es un osteópata con experiencia en el tratamiento de atletas de Elite, y “director de salud personal de Peter Thiel y de otros varios líderes en el mundo de las inversiones de Silicon Valley”, explicó el especialista. Y justamente Thiel, cofundador de PayPal, en 2016 reconoció públicamente ser un vampiro, y que quería la sangre de jóvenes para lograr la vida eterna. Es cierto que querer sangre para inmortalizarse no demuestra que sea un vampiro, pero...

¿Peter Thiel?

En una nota que publicó tiempo atrás la reconocida revista Vanity Fair, el periodista Nick Bilton escribió sobre qué sucedió cuando fue invitado a una cena en la casa del citado Thiel. Lo que más le extrañó fue que, sorprendentemente, apenas si había unos pocos platos servidos. Cuando Bilton preguntó a un amigo del dueño de casa los motivos de tan poca comida, este lo sorprendió con la respuesta. Le dijo que Thiel seguía una extraña dieta y que en realidad no comía prácticamente nada. Al periodista no sólo le llamó la atención, enseguida relacionó los dichos con la posibilidad de que Peter Thiel sea en verdad un vampiro hecho y derecho.

Conclusiones

Con los dichos de Bilton, son muchos los que se han convencido de que los vampiros existen. Es más, para muchos las sospechas pasan ahora porque han estado frente a la comunidad todo el tiempo, presumiendo de esa horrorosa condición sin inmutarse siquiera. Empero, lo peor está por venir, si es que logran llegar a alimentarse sin necesidad de ocultamientos y con las leyes amparándolos. ¿O será que es una nueva fábula creada en medio de la paranoia que generan estas historias bien sangrientas.