Por Jimena Golender

paranormales@cronica.com.ar

Desde tiempos inmemoriales, para el ser humano, la fuerza de la fe y lo sobrenatural se han manifestado muchas veces a lo largo de su historia. Estos hechos, inexplicables, se repiten, sorprenden y generan diferentes sensaciones. Por eso vale la pena conocer el asombroso relato de Eduardo Maggi, un artista plástico de 76 años que, aunque siempre estuvo ligado a la fe, jamás creyó que sería testigo directo de un milagro.



Su testimonio brinda detalles de los eventos sobrenaturales que acontecieron luego de que el pintor realizara un cuadro con la imagen de Jesucristo.



La historia de Eduardo comienza en 2005, en una noche de verano como cualquier otra, en la que tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre: "Aquel sueño para mí fue muy especial. Me encontraba en una etapa difícil de mi vida, no creo que haya sido una casualidad que sucediera justo en ese momento. Esa noche vi a Jesús, lo sentí muy cerca, él me habló" cuenta Maggi.



Desde entonces, el artista de la localidad bonaerense de San Martín se propuso crear una obra que retratara a Cristo, tal como lo había visto en su sueño. Pero el proceso no sería nada fácil, diez años pasarían hasta que pudo tomar el pincel y pintar uno de los cuadros más importantes de su vida.

El artista afirma que desde que pintó a Cristo su vida cambió para bien.