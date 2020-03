Miedo.Preocupación. Inquietud ante un acto de conciencia, sobre que algo podría llegar a pasar, y de que no siempre lo que se minimiza es como al final sucede. Porque desde que la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, para todos la NASA, detectó el enorme asteroide que el próximo 29 de abril se acercará demasiado a nuestro planeta, al punto que aquellos que profesan teorías conspirativas aseguran que la enorme piedra puede llegar a impactar contra la Tierra, lo que produciría efectos globales incalculables. Algo que, según los científicos de la NASA, no se llegará a producir. Esperemos que no tenga ningún desvío en su trayectoria y, en caso de aproximación hacia nosotros, que la atmósfera funcione como contención y evite cualquier contingencia inesperada.

El último informe de la NASA que brindó a la prensa estadounidense indica que el asteroide actualmente denominado bajo el N° 52768 fue visto por primera vez en 1998, cuando se lo denominó OR2. Los especialistas estiman que pasará a 6,29 millones de kilómetros de la Tierra, y que se “mueve” a más de 31.000 kilómetros por hora. Sus mediciones oscilan entre 1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho. Los astrónomos indicaron que, a pesar de la supuesta cercanía de nuestro planeta, se espera que no haya impacto alguno. Eso sí, semejante asteroide es “lo suficientemente grande como para causar efectos globales”, indicó la NASA, cuando lo descubrió por primera vez.

Según la NASA se ha estimado que el “sobrevuelo” cercano a la Tierra ocurra el miércoles 29 de abril, a las 4:56 a.m. hora del este de EE.UU., expresó el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que rastrea cuerpos o elementos que podrían impactar en suelo terrestre. El asteroide se clasificó como un objeto potencialmente peligroso porque pasa cerca de la órbita de la Tierra, pero actualmente no se encuentra en la lista de posibles eventos futuros de impacto, en los cálculos de los científicos de la agencia. Esos son agrupados y monitoreados por el Sistema Sentry de la NASA, “un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea contínuamente el catálogo de asteroides más actual en busca de posibilidades de impacto futuro con la Tierra en los próximos 100 años”, indicó un informe.

Aunque el asteroide 52768 es el más grande que se espera que recorra cerca de la Tierra en los próximos dos meses, ya se sabe que no es el más grande de todos los que se “arrimaron” hasta estos confines del universo. Dicho record lo ostenta el asteroide 3122 Florence (hallado en 1981 como ET3), que sobrevoló el planeta y afortunadamente no impactó a su paso, el 1° de septiembre de 2017. Se espera que vuelva a pasar el 2 de septiembre de 2057. Se estima que ese asteroide tiene 2,5 kilómetros de largo y casi 9 kilómetros de ancho.