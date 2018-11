Por Jorge Fernández Gentile

paranormales@cronica.com.ar

Los misterios insondables que alberga cada rincón poco conocido del planeta, puede generar un sinfín de oportunidades por conocer más sobre cómo pudo haber sido el pasado, remoto y no tanto, de quienes forjaron las civilizaciones que anteceden al mundo, tal como se lo conoce hoy.

Por eso, cada sitio nuevo o lugar inexplorado, cueva, pasadizo, pero también cada monumento, escultura, pintura o artesanía que se encuentra, ya sea enorme o de ínfimas proporciones, todos aportan datos invalorables que muchas veces sorprenden a investigadores, arqueólogos e historiadores, porque generan la sensación de que la verdad está más cerca, con respecto a la preguntas recurrentes: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿De quiénes descendemos?



En ese contexto, Ecuador es uno de las tantas naciones americanas que aún tiene mucho por descubrir. Un ejemplo muy acabado es la llamada Cueva de los Tayos, sitio que si bien se conocía desde mucho antes fue re descubierto hace algo menos de 50 años por el investigador húngaro-argentino János Juan Móricz (1923–1991) y que ha develado varias cuestiones para analizar y muchas otras que se llevó a la tumba.



Situada en las faldas septentrionales de la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa oriental de la Cordillera de los Andes, a una altitud aproximada de 810 metros de un suelo irregular, existe la entrada más conocida, quizá la principal pero no la única a un mundo subterráneo que, quizá, haya albergado alguna vez una civilización ya extinguida relacionada con el siempre misterioso inframundo y, lo más sorprendente, emparentada con los jíbaros. Esto es lo que se sabe...



Como una chimenea



La entrada más conocida al intrincado mundo subterráneo de la Cueva de los Tayos tiene por acceso un túnel que, a diferencia de los habituales, se hizo en forma vertical, algo así como una chimenea de aproximadamente 2 metros de diámetro de boca y que supera largamente los 60 de profundidad. Con estas características, imaginar un descenso fácil es imposible.



Es más, no cualquiera puede transitar ese canal descendente. Por eso mismo, quienes lo descubrieron y han investigado el sitio han utilizado una soga a modo de cabo y una polea para bajar,. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de enigmas bajo tierra, que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes son nada ante semejantes galerías, que bien podrían albergar un gran edificio de departamentos en su interior.



Pájaros nocturnos



El nombre de la Cueva de los Tayos tiene su razón de ser: en esas numerosas cavernas que se conectan habitan ciertas aves nocturnas, cuya visibilidad es casi nula y cuyo nombre científico es Steatornis Caripensis, pero se las conoce como tayos.



Es la misma especie que se ha hallado en otras cavernas sudamericanas, aunque se las llama de otra forma, como por ejemplo se denomina a los guacharos en Caripe, Venezuela. ¿O será que todas las grandes cavernas que recorren extensas zonas bajo tierra del continente están en realidad interconectadas, y por eso las mismas aves aparecen en sitios tan distantes?



El descubrimiento



János Juan Móricz estuvo por años recorriendo el territorio sudamericano, buscando como ingresar al inframundo. Es más, aseguraba que se podían encontrar entradas en varios sitios del continente. Sin embargo, luego de mucho transitar decidió enfilar rumbo a la Cueva de los Tayos. En las inmediaciones habitan la región de los Shuaras, quienes hace décadas eran más conocidos como los Jíbaros, que aunque para ellos era una forma despectiva de ser llamados, habían alcanzado fama mundial por el arte de cortar cabezas a sus circunstanciales rivales e invasores.



Pero además, ese pueblo y sus predecesores, fueron los primeros en explorar esos túneles que terminaban en amplias galerías. Al punto que para cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los pichones de los Tayos, que son más grandes que una paloma.



Cuando Móricz entró en conversaciones con Shuaras, estos les relataron de todo cuanto había allí abajo. Hablaron de piedras talladas y le contaron cosas inimaginables. Su dominio del idioma magyar, una antigua lengua húngara, le facilitó muchos las cosas, porque sorprendentemente guarda muchas similitudes con el dialecto Shuar.



Por eso, el investigador fue a lo seguro, aunque muchos también lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, hecho que podría explicar el profundo conocimiento esotérico que esgrimía en sus controvertidas entrevistas a diferentes medios periodísticos, en las que más de una vez citó sitios como Tierra del Fuego, Cusco en los andes peruanos o el imponente Lago Titicaca en Bolivia, como los posibles lugares desde donde "se puede descender al reino subterráneo".



21 de julio de 1969



Móricz, al redescubrir el sitio declaró en esa fecha, en la ciudad de Guayaquil y a través de un documento escrito con valor de acta notarial, que al ingresar a la Cueva y luego de recorrerlas se encontró con varios objetos de enorme valor histórico-cultural para la humanidad porque certifican la existencia de una especie extinguida, contenidas en una serie de láminas metálicas con complejos ideogramas, y de la que consideró en ese momento no tener el menor indicio.



Esto, además de un sinfín de elementos, extraños objetos, algunos inexplicables. La Cueva de los Tayos es apenas una de los muchos ingresos a este inframundo perdido. Pero lo que resalta el investigador es aún más potente, ya que afirmaba que lo que se puede ver en la entrada ecuatoriana es apenas un pequeño muestrario de lo que en realidad es el mundo real de estos seres intraterrestres, dado que según sus propias palabras, este sitio está a tanta profundidad que al hombre no le resultaría para nada fácil poder llegar.



Empero, las afirmaciones de Móricz van más allá, dado que afirmó que allí, en esas láminas o planchas metálicas, se encontraría condensada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años, una cifra que apabulla de solo leerla.



¿Qué tuvo el cura?



Con relación a estas láminas planchas que citó Móricz, enseguida se las relacionó con los extraños objetos que muchos años antes, desde la década de 1920, custodiara el padre salesiano Carlo Crespi, en el patio de la Iglesia María Auxiliadora de la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Los objetos habían sido encontrados por nativos quienes, en acto de amabilidad y gratitud, se los cedieron al padre Crespi para su custodia.



Lamentablemente, esas piezas únicas fueron robadas de la iglesia, por vaya a saber quiénes, con lo que aquellas pruebas prácticamente desaparecieron en un 90 por ciento.

¿Se robaron pruebas y se ocultó la verdad?