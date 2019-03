Por Leo Schwarz

Una masa invisible, desconocida y que fue definida por algunos investigadores como un huracán de materia oscura, está viajando a 310.500 kilómetros por segundo, y está atravesando la Vía Láctea.

¿Cuál es el interés que puede tener este fenómeno que se está produciendo a años luz de la Tierra? Simplemente, o no tanto, es que esta masa inexplicable está en curso, enfocado con rumbo a nuestro planeta, por lo que en un futuro arribará a nuestro sistema.

Sin embargo, los científicos no creen que esto sea algo negativo para los seres humanos, ya que esa materia oscura podría aportar mayores conocimientos que peligros concretos, ya que solamente se trata de partículas.

Enfocados

Los motivos de por qué este huracán de materia oscura se dirige con rumbo de colisión a la Tierra aún no se han determinado, pero los observadores afirman que a pesar de la vertiginosa velocidad a la que se mueve, calculada en 500 kilómetros por segundo, hay coincidencia generalizada de toda la comunidad científica de que este fenómeno no generará ningún perjuicio a nuestro planeta al momento de arribar a nuestro sistema solar y atravesarlo.



Los científicos dicen que la tormenta de partículas puede proporcionar nuestro mejor aspecto a la materia oscura, una sustancia hipotética que se dice que constituye más de una cuarta parte del universo conocido.



El material enigmático es invisible porque no refleja la luz y nunca ha sido observado directamente por los científicos, y solamente a través de potentes telescopios.



Por eso mismo, decodificar sus contenidos y conformación sería de enorme valor para comprender mejor varias de las muchas dudas existenciales que persiguen a quienes estudian los orígenes de los planetas e inclusive, la vida tal como es conocida por los humanos.

¿Qué vieron?

Los científicos y estudiosos españoles lograron detectar un importante conjunto de estrellas cercanas que se mueven en la misma dirección.



Dicha colección de estrellas es conocida como la corriente S1, un grupo en órbita que rodean el centro de nuestra galaxia.



En ese contexto, se cree que S1 es el remanente de una galaxia enana que fue literalmente deglutida por la mayor masa de la Vía Láctea hace miles de millones de años, expresaron los investigadores. Así, la corriente, que se ha conformado a partir de una cifra cercana a la de 30.000 estrellas, está realizando su periplo a través de la Vía Láctea y se estima que, en función de la enorme velocidad en la que va azotando todo lo que recorre, no tardará demasiado en arribar a la Tierra. Cuando eso suceda, se espera una gigantesca onda en la materia oscura alrededor del planeta que habitamos.

Rapidísimo

Esta materia oscura adicional se mueve a velocidades muy superiores que la llamada, y única conocida hasta ahora por nuestros científicos, "materia oscura convencional".

Lo importante será entonces que los detectores de materia oscura que se encuentran esparcidos por todo el mundo podrían rastrear y detectar significativos cambios, lo que les permitirá a los científicos, en principio, tener una nueva aclaratoria perspectiva del enigmático material.

"Será clave para nosotros poder revisar la composición de cada materia oscura, para determinar las diferencias con lo que se conoce actualmente como materia oscura convencional. La suposición es que dicho análisis podría implicar varias revisiones de mucho de lo que se sabe del tema, aunque todo eso recién podrá constatarse cuando se logre ese contacto", indicó un comunicado de los científicos que siguen los movimientos de este extraño huracán. el dato el dato.