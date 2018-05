Por Marcelo Peralta Martínez

paranormal@cronica.com.ar

Hablar sobre Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino que además fue artista plástico, pintor, dibujante, escultor, y que toda su vida fue un bohemio hasta el momento de tener un encuentro con el misterio, resulta atrapante. Es que, según lo que él mismo afirmó a sus allegados, una voz gutural que a la madrugada de alguna forma lo inspiraba y le decía que lo iba a guiar, con su mano, en finos trazos, y que día a día iban a escribir juntos eventos por venir. Eso que se ha dado en llamar profecía.



Cabe destacar que si bien se conocían muchos adelantos, sus profecías lo hicieron popularmente conocido a nivel internacional cuando se cumplió el atentado a las Torres Gemelas.



La actual depositaria



Lo concreto es que Benjamín Solari Parravicini (BSP) dejó un legado de más de 700 psicografías proféticas, tesoro que están en poder de la actual depositaria Bibiana Bryson, escritora e historiadora de la vida de este polifacético personaje de Olivos que alguna vez fue abducido por un OVNI.



El hecho narrado por Bryson sucedió cerca de la Avenida 9 de Julio, en la década del ´60 cuando se encontró "con seres diferentes a nosotros, de más de 2 metros de alto, de ojos extremadamente claros, celestes casi blancos, cabellos rubios y muy blanquesinos de piel, vestidos de una forma futurista", afirma Bryson, convencida de que ha llegado el momento de revelar la increíble obra.



"Este encuentro cercano del tercer tipo, en pleno corazón de Buenos Aires, fue publicado por la revista Esquiú y en el diario La Razón...”, recuerda la investigadora, que agregó: “él tuvo muchos encuentros de este tipo, en el tren, en Belgrano y en diferentes lugares”.



En la charla exclusiva con Crónica, Bryson describe estas profecías como totalmente modernas, a pesar de que fueron dibujadas en los años ´30 del siglo XX, cuando Parravicini "empezó a recibir estos dibujos proféticos de entidades y seres superiores, como él los denominaba, desde otro plano de conciencia. Son psicografias acompañadas de un epígrafe. Obras que se presentan con gran exactitud y en todos los ámbitos de la actividad humana. Psicografias inéditas y originales, nunca antes publicadas. El color del papel, un papel antiguo, de las décadas del ´30, ´40 y ´50 dependen de las psicografias. No es un papel blanco, es un papel que ha pasado el tiempo. Es un papel que lo usaban en el banco, a veces agarraba un talonario, a veces otro, y por eso hay de diferentes tamaños también. Son según el block de papel que él tenía cuando recibía todos estos mensajes tipo psicografías. Dictadas”.



Otras realidades



La historiadora amplía su impresión: "Lo que cabe destacar es que es por evolución espiritual y por su misión él de alguna manera, tomó contacto con otras realidades. Desde pequeño era un niño diferente, inusual, donde él podía ver elementales o estas energías que rodeaban a las plantas y a la naturaleza, la cual de alguna forma lo conecto a ese mundo espiritual. Poco a poco lo que él decía y dibujaba se iba cumpliendo".



Bryson recuerda: "Al principio no era consciente de lo que hacía, esbozaba muchísimo de estos dibujos que luego descartaba porque no le encontraba un significado o el por qué los hacía. Percibía ganas y se despertaba de madrugada, a la noche o durante el día. Silvia me contó que había veces que él se abstraía de la realidad y comenzaba a pintar estas profecías. Dibujaba tranquilamente, como si estuviese solo, abstraído de su entorno y viviendo algo más. El no sabía que era, ni para que década era".