Por Daniel Beylis

paranormales@cronica.com.ar

El "Popol Vuh" es considerado por los mayas antiguos como el Libro del Consejo, aunque también se lo conoce como el de la Casa Común o de la Comunidad. Se trata de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo k’iche’, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población, entre la vasta región que ocuparon los mayas en gran parte de la América Central.



De enorme valor, tanto en lo que respecta a todo lo atinente al contenido espiritual que trasunta, como por la referencia histórica que genera enormes contradicciones y por que se puede rescatar, el mal llamado Libro Sagrado o la Biblia de los mayas “k’iche” conforma una serie de relatos que, en la minuciosa descripción de aquella civilización tratan de explicar cómo el origen del mundo fueron la evolución de la especie humana, así como de diferentes fenómenos que se generan habitualmente en la naturaleza, como la evolución de los animales, las plantas, y muchas otras cuestiones.



En ese contexto, estos seres que crearon a la humanidad son llamados en el "Popol Vuh" de varias maneras: la "serpiente emplumada", el Creador, el Antiguo, el Dominador, o bajo el simple término de "Ellos", para definir a quienes dan la existencia, "cerniéndose sobre el agua como una luz al amanecer", según certifica el sitio Código Oculto, en el que se trata de desmenuzar qué es lo que significa todo ese análisis, apuntándole a que seres de otros mundos, a través de lo que en genética se conoce como mutación artificial, por "plantaron al hombre" en el planeta.



Todo pareciera indicar que cuando los antepasados mayas hacían mención a "Ellos" se estaban refiriendo a los dioses o seres celestiales, a quienes ubicaban como los verdaderos creadores de la humanidad en nuestro planeta, y todo hace suponer una relación entre esas figuras y los seres extraterrestres.



Curiosamente, los antepasados hablan de cómo todo llegó a ser, y a través de lo que manifiesta el "Popol Vuh" se puede evaluar claramente la supuesta influencia que tuvieron “Ellos” en lo que se ciñe a la creación del hombre como ser.



En dos partes



El texto del "Popol Vuh" se divide en dos secciones, y se conserva en un manuscrito bilingüe redactado por Fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el trascriptor (de la versión en maya quiché) y traductor de un libro antiguo.



Con base en esto se ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor del año 1550 por un indígena que, tras aprender a escribir con caracteres latinos, logró reescribir lo que recitaba un anciano. Pero en esa versión nunca revela la fuente de su obra escrita y en su lugar invita al lector a creer lo que quiera del capítulo uno, que parece muy poco literal, pero a la vez indica que el libro original "ya no se ve más", al dejar varios claroscuros sin dilucidar.



Si existiera tal documento, habría permanecido oculto hasta el período 1701-1703, cuando Ximénez llegó a ser cura de Santo Tomás Chichicastenango, en Chuilá. Cuando a través del capítulo uno del libro se lee:

"Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumatz (Serpiente Emplumada)".

De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. Así existía el cielo y también el Corazón del Cielo, que éste es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron junto con Tepeu (el Dominador) y Gucumatz (la Serpiente Emplumada), en la oscuridad de la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento".



Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre y dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazón del Cielo, que se llama Huracán. El primero se llama Caculhá Huracán (El Relámpago). El segundo es Chipi-Caculhá (El Surco del Relámpago). El tercero es Raxa-Caculhá.(El Rayo que Golpea). Y estos tres son el Corazón del Cielo”

Paralelismos

Al respecto, cabe indicar que no sólo el Creador, el Antiguo, el Dominador, la Serpiente Emplumada crearon al hombre, sino que, en un paralelismo de la Biblia y la obra de Dios, todos este grupo de aparentes deidades fueron quienes crearon el resto de lo que conforma la naturaleza. Así, puede leerse: “Luego la Tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación. ¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas; y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles; y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Gugumatz, diciendo: ¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, y tú, Chípi- Caculhá, Raxa-Caculhá! Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron”.



La realidad del "Popol Vuh" puede confundirse con otros relatos antiguos, muy lejanos en el tiempo y en distancias, pero hay ciertas similitudes que lo ponen a tiro.



El texto maya continúa así: “La Tierra entonces fue cubierta con las diversas formas de vida animal. El Creador y el Antiguo dice a los animales: Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros”.



Pero al percatarse de que los animales no utilizaban el mismo lenguaje del hombre, entonces ese conjunto de creadores hicieron una sintética descripción de la realidad. "Nuestra gloria aún no es perfecta, ya que vosotros no podréis invocarnos. Guaridas y alimentos tendréis, pero en cuanto a tu carne, se comerá. Este es tu destino". Tan puntual como que es la realidad que aún estamos viviendo.

Proyecto cojunto

¿Habla el antiguo texto que varias veces esos diferentes seres trataron de crear al hombre? Hay referencias que entran en directa sintonía con los Annunaki y con otros relatos muy antiguos. Es que si se evalua que estos seres “celestiales” (¿extraterrestres?) habrían tenido varios intentos fallidos al principio. Y resalta que “en el cielo ellos se sentaron y lo pensaron bien una vez más”. ¿Se puede sentar literalmente en el cielo? Si se considerara que quien esto describe lo hace desde una nave que vuela...



La descripción es bien explícita. “Una vez más hay un consejo en el cielo. Vamos a tratar de nuevo, hagamos de ellos los que han de ser nuestros vehículos y alimentadores”.



Queda claro que los Creadores habían tomado la decisión de crear un ser. Así siguen la descripción: “De la tierra roja ellos moldearon su carne; pero cuando lo hicieron, vieron que no era bueno. Él era incoherente, no tenía fuerzas, era inepto, acuoso; él había sido dotado con el habla, pero no tenía la inteligencia; Y luego se consumió en el agua sin ser capaz de mantenerse en pie”.



Parecía como si el Creador, el Antiguo, el Dominador, la Serpiente Emplumada, “Ellos” que son quienes engendran y que dan existencia en la Tierra, no hubiesen estado satisfechos con su creación y desaparecieron a esos seres.



Por eso volvieron a deliberar, para volver a fallar al utilizar maderas, tras decidir que el hombre fuera hecho de la madera del tzité (alcornoque), y la mujer de la médula del zibac (sauce), pero ese fracaso terminó en una aparente gran tormenta, descripta así: “Ellos no eran sino un intento de los hombres. Debido a que no dirigieron sus pensamientos hacia el Corazón de los Cielos, la faz de la Tierra se oscureció, y una lluvia triste comenzó a caer. Llegaron (entonces) todos los animales, grandes y pequeños (y los hombres fueron) golpeados en sus propias caras por los palos y las piedras”.

La descripción es lacónica, ya que aquellos seres recién creados casi no tuvieron chances de salvar sus vidas, para finalizar aclarando que “así,. se logró la destrucción de estas criaturas, salvo unos pocos de sus descendientes que ahora existen en el bosque como pequeños monos”.

Hombres perfectos

La tercera parte del "Popol Vuh" habla de la historia de la creación, al afirmar que otra vez los dioses comulgaron juntos y el Creador y el Antiguo hicieron cuatro hombres perfectos, con su carne compuesta enteramente de maíz amarillo y blanco. “El nombre de la primera (criatura) fue Balam-Quitze; de la segunda, Balam-Agab; de la tercera, Mahucutah; del cuarto, Iqi- Balam”.



Si se lee detenidamente este relato, el "Popol Vuh" sorprende sobremanera, al certificar que ellos no tenían ni padre ni madre, ni se hicieron por los agentes ordinarios en la obra de la creación, pero su venida a la existencia era un milagro extraordinario, causada por la intervención especial del Creador, como bien lo remarca la página WEB codigooculto. com o “Verdaderamente, al menos, los dioses vieron a los seres que eran dignos de su origen”.



Esto ratifica que esos seres, hombres, no eran de la Tierra, y fueron el producto de varios intentos realizados por el Creador, el Antiguo, el Dominador, la Serpiente Emplumada, Ellos que engendran, Ellos que dan existencia habían tenido una comunión muy estrecha en varias ocasiones, y después de varios intentos, fueron Ellos, venidos desde el cielo, quienes le dieron forma a la humanidad que, evolución mediante, aún hoy habita la Tierra.