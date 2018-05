Por Jimena Golender

paranormal@cronica.com.ar

Símbolo de la infancia y la inocencia, las muñecas han sido el juguete preferido de muchas niñas a través del tiempo y de muchísimas generaciones. A pesar de su imagen angelical, y de que millones de pequeñas -y no tanto- han jugado hasta el cansancio con esos juguetes, las historias sobre muñecas poseídas o demoníacas se han ido multiplicando a lo largo del tiempo, sin solución de continuidad. Tal es el caso de la familia Whitmore, de Luisiana, Estados Unidos, que llegó a captar la atención de la Santa Sede del Vaticano, aunque pocos saben cuál ha sido el destino de la misma.

Plasmada en un libro



La historia forma parte del libro “Caught on film” (Captado en video) del investigador paranormal Jim Eaton, y cuenta el caso real de la muñeca envejecida, presuntamente poseída. Como cualquier niña, Laura Whitmore recibió el juguete a sus 8 años. Pero no tenía ningún indicio de que se tratara de una muñeca especial.



Con el paso del tiempo, Laura creció y abandonó la casa de sus padres, quienes decidieron archivar en el desván las pertenencias de su hija que no querían tirar. Once años transcurrieron, hasta que la familia decidió realizar una limpieza en el sótano.



La sorpresa llegó cuando, al abrir una de las cajas, se encontraron con una escena terrorífica. La adorable muñeca de la infancia de Laura, había envejecido como si se tratara de un ser humano. Con su cara y cuerpo lleno de arrugas, los brazos rígidos y momificados, la pequeña figura presentaba una imagen horrorosa que estremeció a los Whitmore.



La familia estaba en shock al contemplar este hallazgo, parecía tratarse de una muñeca poseída, sus ojos escondían una presencia, un espíritu de algún tipo.



¿Mito o verdad?



La historia se conoció hace nueve años, y en poco tiempo, se convirtió en un fenómeno viral. Sin embargo, existe una gran controversia al respecto y los expertos en la materia y coleccionistas de muñecas opinaron sobre los detalles del caso. Los analistas coincidieron en que el plástico o materia orgánica puede llegar a descomponerse en una especie de putrefacción, y podrían dejar a una muñeca agrietada, sin pelo o sin color y hasta pueden perder los ojos. Pero, en este caso, las señales de envejecimiento que se observan en las fotos obtenidas, no condicen con la degradación del plástico, sino que se asemeja al proceso degenerativo de los humanos. Lo cual lleva a creer que pudo existir alguna entidad en el interior de la muñeca, y probablemente, haya estado allí desde que la niña jugaba con ella.