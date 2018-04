Leonardo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

Uno de los regalos más habituales que reciben cuando chicos los varones está vinculado al fútbol, ya sea una camiseta o una pelota; en las nenas tienen prioridad las muñecas, que por lo general atraen a los bebés, ya que suelen tener rostros angelicales.



Claro que, a veces, esos juguetes no tienen nada de eso, aunque resulten difíciles de encontrar. Sí, porque también existen muñecas embrujadas, que vienen acompañadas con una historia horrible que, sorprendentemente, suelen derivar en hechos sobrenaturales.



En ese contexto, algunos creen que están poseídas por espíritus malignos y, en consecuencia, tienen la capacidad de moverse por sí solas y, a veces, causar daño. Lógicamente, los más escépticos se niegan a darle entidad a este tipo de especulaciones y no creen que un simple objeto inerte pueda ser poseído por entidades paranormales.



En contra de esas creencias, en Brasil se originó un extraño episodio: un muñeco con apariencia de bebé fue filmado en un cementerio, en donde se lo ve mover los ojos, como si estuviera siguiendo a la cámara.



¿Tiene vida?

Según comentan los expertos en situaciones extrañas ligadas a muñecos, estos pueden cobrar vida en más de un sentido, a veces, peligrosamente. Un claro ejemplo podría ser esta muestra gestada en el país vecino, donde se lo observa vestido de blanco, sentado sobre una lápida.



Con dientes muy blancos y parecidos a colmillos, el muñeco tiene todo el aspecto de estar vivo, y con pensamientos malvados. Muy cerca del “juguete” se puede observar una mamadera llena de líquido rojo, similar a la sangre, algo que aún genera más impresión.



Para el medio digital mexicano Sipse, que le dio amplia difusión al caso, el video fue grabado por Daniela Leao (oriunda de Guarulhos), una mujer que lo compartió en la página de Facebook Paranormal Life.



Desde el preciso instante que tomó la decisión de subir el video en las redes sociales, tomó una repercusión abismal, debido a que en el mundo se habla sobre la veracidad de este suceso.



Cómo se ve



Aunque su rostro es lo más inquietante de su figura, el muñeco posee grandes ojos que miran fijamente hacia la cámara, lo que puede generar temor. Daniela grabó el muñeco desde varios ángulos, y lo más increíble es que “diabólicamente” sigue la cámara con su mirada, a la vez que muestra una aterradora sonrisa.



Además, vestido de riguroso blanco, con un trajecito de seda y una supuesta mamadera a su lado con un líquido rojo (¿acaso sangre?), se puede apreciar cómo su boca tiene dos pequeños colmillos, lo que parece indicar que podría tratarse de una especie de entidad vampírica, o al menos eso es lo que intentó realizar el fabricante (y, vale la aclaración, no se vieron otros muñecos como el citado).