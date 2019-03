El israelí Uri Geller, uno de los psíquicos más conocidos del mundo, amenaza con utilizar la telepatía con tal de detener el llamado proceso del Brexit, que separaría al Reino Unido de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Aunque muchos lo acusan de charlatán y otros piensan que algún truco realizó cuando en 1973 pasó a ser un popular psíquico tras participar de ocho días en experimentos secretos en el Stanford Research Institute (SRI) lo concreto es que Geller fue analizado por la CIA, que en un documento concluyó que el telepático demostró su capacidad perceptiva paranormal de una manera convincente y de forma inequívoca. Sin embargo, además de doblar cucharas con su mente y sorprender con sus mensajes telepáticos y sus pruebas de visión remota, ahora ha indicado que bien puede llegar a actuar en la búsqueda de detener el llamado Brexit, hasta el punto que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, debería tener mucho cuidado, ya que ahora ha amenazado con detener a Brexit utilizando sus artes psíquicas.

Amenaza

Tras enviar una carta abierta a Theresa May, Uri Geller quiere que las personas transmitan energía psíquica al mismo momento. Geller ha pedido al pueblo británico que lo ayude en sus esfuerzos para detener el Brexit telepáticamente. enviando sus propios mensajes telepáticos a la mente de Theresa May, obligándola a revocar el artículo 50. El telepático escribió una misiva a la primera ministra el pasado viernes 22 de marzo, advirtiéndole que usará sus capacidades psíquicas para evitar que se cumpla el Brexit.

“Siento psíquicamente y con mucha fuerza que la mayoría de los británicos no quiere el Brexit”, decía la carta. “Te quiero mucho, pero no permitiré que lleves a Gran Bretaña al Brexit. Por mucho que te admire, te impediré telepáticamente que hagas esto, y créeme que soy capaz de ejecutarlo. Antes de tomar esta drástica decisión, te pido que detengas el proceso de inmediato mientras todavía tengas una oportunidad. Tres años antes de que te convirtieras en Primera Ministra, predije tu victoria cuando te mostré la cuchara de Winston Churchill en mi Cadillac, que te pedí que tocaras. Insto y pido a la gente que piense, incluso si es por unos segundos, a las 11.11 de cada mañana y a la misma hora pero de la noche, que envíe a Theresa May ese mensaje para revocar el artículo 50 y permanecer en la Unión Europea”, declaró Geller al Daily Mail Online.

“La energía se puede transmitir, la energía se puede recibir y la energía colectiva de las personas que quieren lograr algo es enorme”.

Geller también ha expresado que no se trata de ninguna manipulación y que no tiene ningún problema con la ética de su decisión, ya que considera que está abriendo su mente para escuchar los mensajes de la gente. “No veo que esto interfiera con la mente de May. Le estoy dando un escenario para entender mejor la situación. Estoy abriendo su mente para escuchar los mensajes de la gente. En lo que a mí respecta, si nos vamos de la UE, eso va a ser un evento catastrófico”, aseveró. Asimismo, Geller expresó que esta no es la primera vez que accede con éxito a la mente de May. ¿Podrá influir en la por ahora política fuerte del gobierno británico?