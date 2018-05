Por Leo Schwarz

Quienes creen que existe la vida extraterrestre, que son un alto porcentaje de la sociedad mundial, tienen variadas teorías sobre su existencia. Muchos de ellos afirman que es probable que hayan sido estos seres quienes dejaron todo el conocimiento y sabiduría que obtuvimos a lo largo del tiempo. ¿Qué tan ciertas son estas especulaciones? ¿Realmente fuimos -y somos- visitados por seres de otros planetas?



Quizá las respuestas (positivas) a estos interrogantes se deben llegar a encontrar en la siempre inquietante ciudad peruana de Cusco, donde un grupo de investigadores captan con suma frecuencia diferentes hallazgos que revalidan la existencia, no sólo de antiguas civilizaciones, sino de seres de otros mundos.



Al poco tiempo de la revelación del descubrimiento de una pequeña cabeza humanoide, ahora se sumó otro extraño hallazgo, esta vez con más componente alienígena. Se trata de un extraña mano con apenas tres dedos, pero sin pulgar.



Las falanges son muy largas y se componen de seis huesos, a diferencia de las de un ser humano. La mano parece momificada, la piel es de color gris seco y se puede ver claramente la ubicación de las uñas. Además, pequeños objetos metálicos parecen estar incrustados en la piel. ¿Podrían ser implantes?



Extrañeza total



Este miembro aparecido es realmente extraño. De hecho, tiene cierta característica de una mano normal, pero no tiene el dedo pulgar. Por lo tanto, sería difícil para la criatura manipular algún tipo de objeto.



Si es auténtico, es difícil creer que pertenezca a algún animal que haya habitado la zona en la antigüedad. Pero algo es seguro: pruebas de “rayos X” confirman que se trata de un hueso. Ahora sólo queda esperar para obtener más información sobre estos restos extraños.



Desgraciadamente, se sabe poco acerca de los lugares donde fueron encontrados. ¿Era una tumba? ¿En un templo? La única información es su proximidad a la zona de Cusco.



El descubrimiento se produjo cuando un grupo de investigadores consiguió toparse con dicha extremidad por medio de unas personas que exploraban unos túneles y cuevas. Lo que llamó la atención de los expertos fue la forma humanoide de esta supuesta mano, que posee tres dedos extremadamente largos. Además recibieron por parte de estas personas lo que sería un pequeño cráneo momificado.



Convencimiento

El investigador Brien Foerster, junto a su equipo de investigación, luego de analizar esta supuesta “mano extraterrestre”, quedaron convencidos de que se trata de una auténtica pieza de un esqueleto de un ser ajeno a este planeta.



Además ambos objetos fueron presentados a médicos cusqueños, quienes hicieron pruebas con “rayos X”, y se descubrió que cada uno de los tres dedos poseía seis huesos. Así, los facultativos confirmaron que los restos no eran falsos.



Algunos sugirieron que el cráneo y la mano podrían haber sido dejados en la Tierra por visitantes alienígenas que se despojaron de seres fallecidos. Otros pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el artefacto podría provenir de una antigua forma de humanoide que habría habitado el planeta antes del hombre.



Una teoría que tiene un alto grado de credibilidad entre los científicos, ya que los restos de formas extintas de antiguos humanoides se descubrieron en Perú.



Gobierno peruano solicitó minuciosa investigación

Cada vez que trascienden estas misteriosas apariciones, muchos tratan de ocultarlo hasta el momento de tener algunos indicios. Es por eso que no sorprendió el accionar del gobierno peruano, que se puso estricto en cuanto a removerlos e incluso estudiarlos en detalle.



Como resultado, medios periodísticos incaicos afirman que la prueba de ADN de la mano gigante no se efectuará en Estados Unidos, tal como suele hacerse en los casos más enigmáticos.



A su vez, un diario peruano asegura que los médicos locales lo examinaron y determinaron que no era de un humano sino que podría ser de un mamífero. Pero la mano no se asemeja a la de ninguna criatura de la Tierra conocida de tres dedos, por lo que muchos estiman que se trató de una maniobra para intentar archivar el tema que se volvió viral en el mundo cibernético.



Tal es así, que varios medios como The Sun, Yahoo News, Mirror y AOL informaron sobre la mano extraterrestre. También diferentes videos de YouTube tomaron una extrema repercusión.