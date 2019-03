Por Leo Schwarz

Las complejos carcelarios continúan siendo algo de lo que muy pocos quieren saber demasiado. Un territorio ajeno y temido, una de esas realidades que sólo se miran cuando interviene antes la mano embellecedora de la ficción (como en el caso del programa "Tumberos" en nuestro país) o cuando se la convierte en espectáculo (como en el caso del reality show "Cárceles" ).



Cualquiera que haya estado alguna vez tras las rejas sabe que lo primero que se pierde allí es toda forma de referencia. Todo cambia: los nombres, los lugares, las rutinas. La vida empieza de cero, en un lugar extraño y rodeado de extraños. Los reclusos llaman a este lugar "la tumba". Esta perspectiva no sólo se genera en nuestro país sino también en el resto del mundo.



Es que las prisiones son consideradas lugares inquietantes, debido en gran parte a la trágica situación que experimentan los hombres y mujeres que están encarcelados. Y si a esto le sumamos actividad sobrenatural, entonces nos encontramos con una mezcla que haría atemorizar incluso al más escéptico. Es que algunas cárceles tienen trágicas historias que hablan de muerte y desesperación más allá de lo que la mayoría de las personas podrían experimentar.



Ya sea ejecutados, muerte natural o por ajustes de cuentas, muchos terminaron allí con su vida, pero siguen merodeando sus espíritus. Sin ir más lejos, son muchos los programas de televisión que investigaron los fantasmas que aparecen las cárceles en todo el mundo.

Pero los visitantes también tuvieron aterradoras experiencias en estos lugares, como una mujer, que asegura haber fotografiado el fantasma de un "hombre con uniforme" mientras visitaba una antigua cárcel en Irlanda.



La encargada de protagonizar esta impactante historia es Sarah Muruna, misteriosa aparición mientras visitaba la cárcel de Crumlin Road Gaol, en Belfast, con sus padres y su hija.



A la hora de brindar su veredicto, la mujer explicó que "todos los recorridos van por el ala C, así que me quedé en las puertas del ala B y tomé algunas fotos por si acaso. El ala estaba oscura, no había nadie más. Pero lo vi cuando regresamos y revisé las fotos. Sé que no había nadie más allí en ese momento. Para mí, parece un hombre de uniforme mirando hacia el corredor. Incluso puedes ver la correa de la barbilla de su sombrero".

Generalmente, en este tipo de situaciones, las sombras observan a las cámaras. Distinto fue este acontecimiento, debido a que el hombre se encontraba de perfil con una especie de sombrero y unas gafas oscuras. Es decir, la entidad misteriosa no se dio por enterada de que estaba siendo fotografiada y, muchos menos, que su figura recorrería el mundo a través de las redes sociales.

Crumlin Road Gaol es una prisión de la época victoriana reconvertida en atracción turística después de su cierre en la década de los 90. Y este encuentro sobrenatural no es el único que ocurrió en la prisión, según cuentan algunos declarantes.



En 2016, una universitaria canadiense fotografió el fantasma de una niña en esa misma ala. En consecuencia, con tantos casos y evidencias, no nos debería sorprender que la cárcel Crumlin Road Gaol sea considerada un verdadero lugar embrujado por la población del lugar. Además, con una historia que se extiende a más de 150 años, en la vieja prisión irlandesa pasaron todo tipo de sucesos inusuales y espeluznantes avistamientos.



Sin ir más lejos, cuando la cárcel todavía estaba abierta, los prisioneros y los funcionarios de prisiones informaban de extraños sucesos, como ruidos y sentimientos inexplicables de tristeza. Los agentes de seguridad solían negarse a subir a las torres de vigilancia porque creían que estaban embrujadas, generando aún más temor por la noche o por la madrugada, cuando el sitio quedaba prácticamente en soledad.

¿Veinticinco mil almas?



Con un total estimado de 25.000 personas encarceladas durante el tiempo que estuvo operativa, no es de extrañar que una gran cantidad de almas torturadas aún continúen muy presentes en sus corredores.



Por estos tiempos, investigadores paranormales y visitantes informaron de extraños sonidos en todo el edificio, incluyendo portazos en bloques vacíos y gritos de ayuda que provienen de celdas vacías.



También hubo una serie de avistamientos La sugestiva imagen captada por Sara Murphy podría ser la de un guardiacárcelde figuras fantasmales. El más famoso es el de un hombre que camina por el ala C y desaparece sin dejar ni rastro.



En la celda acolchada "ala-B", los visitantes expusieron que algo los tocaba mientras estaban dentro, además de haber sido superados con la sensación de que una figura oscura se escondía en los rincones. Por no decir que en ese sector también habita un guardia de la prisión que murió hace décadas, quien camina mientras continúa realizando sus tareas diarias y luego desaparece.



Por esta serie de sucesos que ocurrieron en ese lugar a lo largo de la historia, los vecinos de esa ciudad se encuentran anonadados. Muchos de ellos han decidido no transitar por zonas aledañas y muchos otros pusieron en venta sus viviendas, aunque ni siquiera la baja en el valor del recinto alcanza para que otras personas se interesen en querer comprar una casa por ahí.

La sugestiva imagen captada por Sara Murphy podría ser la de un guardiacárcel.