Según el ex piloto, en estos establos subterráneos existen laboratorios donde se realizarían experimentos genéticos.

Figurita conocida



Lear, muy conocido y controversial en la comunidad OVNI, ya en la década de los años ‘80 y ‘90 hizo revelaciones referidas a información de alto secreto sobre actividad extraterrestre.



Por entonces, expresó: “En 1953, una nave alienígena se estrelló y capturaron un extraterrestre que llamamos EBE 3, que luego ayudó al gobierno de Estados Unidos a construir algunas naves espaciales con tecnología extraterrestre. En 1962 teníamos vehículos que no podían ir más rápido que la velocidad de la luz, como las naves extraterrestres, pero lo suficientemente rápido como para llegar a la Luna en 60 minutos y unas pocas horas para ir a Marte. El primer vuelo a Marte fue en 1966, incluso en el planeta rojo hay alrededor de 600 millones de seres alienígenas y algunas colonias humanas”.



Edición deliberada



Según Lear, la NASA ha editado las fotografías tomadas por las misiones Apolo 8, 10 y 11 para evitar que ciertos secretos de la luna fueran revelados. Estas fotografías se publicaron en 1971 en el libro de NASA SB2-46.



A pesar de ello, aún es posible ver una ciudad, una base espacial, tuberías, caminos, vegetación, aire, atmósfera, 66% de la gravedad en comparación con la Tierra, luces, operaciones mineras y un reactor nuclear.



Para hacer esto, se necesitaba colaboración extraterrestre ya que muchos edificios en la luna ya estaban allí antes de que comenzaran las operaciones. Esto se ha hecho durante los últimos 40 años. Incluso su padre había estado involucrado en programas de tecnología antigravedad a mediados de los años ‘50, tecnología completamente secreta en la actualidad. 222



Pura farsa



Para Lear, todo lo que se sabe sobre la luna es una farsa del gobierno yanqui con el único objetivo de ocultar sus actividades y programas extraterrestres. Pero enseguida se ataja: “No puedo probar (lo dicho), o ya estaría muerto. No puedo mostrarte una imagen del USS Enterprise allí. Es precisamente lo que tiene sentido conocer la tecnología obtenida después de que el gobierno de Estados Unidos haya inyectado billones y billones de dólares en todas las investigaciones de Tesla“.



Pero, además, reveló que la Tierra es en realidad una prisión planetaria y sirve como una institución carcelaria donde los presos deben alcanzar un nivel más alto de concisión. Algo es seguro: Lear no es el primero en declarar que existen colonias de habitantes de diferentes razas extraterrestres, e incluso humanos, en la luna. Son varios los que insisten en que ese satélite que gira alrededor de nuestro planeta no es un simple pedazo de roca.



Grandes secretos que se niegan a desclasificar. Poco a poco conoceremos la verdad, y la verdad es más fascinante que la ficción.