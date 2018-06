Por Jorge Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

Descubierto por el estudio de varios eruditos en muchos puntos de la antigua Mesopotamia, una de las regiones clave de lo que ha sido la evolución de los seres humanos en nuestro planeta, las copias de lo que se considera que es un manuscrito único, fundamental, habla de la llamada Lista de los Reyes Sumerios, esos textos realizados en piedra que resaltan un hecho increíble.



Es que citan, con fundamentos sólidos, cómo en el devenir del pasado remoto la Tierra tuvo ocho enigmáticos monarcas que la gobernaron por un largo período, que abarcó la friolera de 241.000 años.



Todo entrelazado lo que ratifica un gran número de teorías es que dicho texto asegura que esos sorprendentes reyes habían llegado de mundos muy distantes del nuestro, al indicar directamente que "descendieron del cielo".



Una historia en la que los Anunnaki y los Sumerios se entrelazan indefectiblemente, mientras el inicio de nuestra civilización, como hombres, salía a la luz. Porque hay preguntas que no conciben una respuesta categórica.



¿Qué pasa si los detalles encontrados en la lista de los Reyes Sumerios son 100 por ciento exactas y que, a diferencia de los estudiosos de la corriente principal, estos reinados intransitables eran una posibilidad, en un momento en que la civilización, la sociedad y la Tierra toda eran muy distintas a lo que es en la actualidad?

Créase o no

No hay que empezar por aclarar: no todo lo que reluce es oro. En ese contexto, dado el tiempo pasado, las diferentes interpretaciones sobre el texto de Lista de los Reyes Sumerios, que debió primero ser descifrado, no por uno sino por varios investigadores, hay que considerar que en esos relatos cuenta una historia increíble, fantástica y de que muchos encuentran difícil de creer como válida, habida cuenta que está todo muy simbolizado.



Es indudable que los Anunnaki tuvieron que ver con todo esto. Considerados como los primeros habitantes de la Tierra, son varios los expertos que reafirman que su presencia fue clave para la evolución de aquel homínido que, con el correr del tiempo, sería Homo Sapiens y el hombre de las cavernas apenas unos siglos después.

¿Qué dice el texto?

La Lista de los Reyes Sumerios cita con precisión: "..después de que la realeza descendió del cielo, se dirigieron a Eridug. En Eridug, Alulim se hizo rey; gobernó durante 28800 años. Alaljar gobernó durante 36000 años. Dos reyes Gobernaron durante 64800 años…"

Números que no nos cierran. Pero el relato no se detiene. "…en cinco ciudades 8 reyes gobernaron durante 241.200 años. Entonces el diluvio los barrió…" No quedan dudas de que un diluvio, o un desastre provocado por la naturaleza, en tiempos en que la Tierra aún estaba en otras etapas de su propia evolución, generó un cataclismo del que muy pocos pudieron escapar.



Aún así, ¿de dónde eran esos ocho gobernantes que detentaban el poder en el planeta para poder llegar a gobernar durante 241.000 años?.



Nada de mezclar



Los estudiosos, investigadores y expertos sobre la evolución del hombre sobre la Tierra coinciden en que la respuesta es más simple de lo que muchos presuponen. Es obvio que esa diminuta lista de reyes combina gobernantes dinásticos prehistóricos entremezclados con figuras mitológicas.



Estas disfrutaban de reinados de por vida e inverosímiles que muy probablemente arrastraran las dinastías históricas.



Es decir, los entendidos nos están diciendo que de alguna manera, muchos de los escritos reflejados en la lista de reyes sumerios son correctas, mientras que otras, como la duración de los extensisivos reinados, infinitamente interminables, son figuras alegóricas y no reales.



Hablan de los Annunak



Uno de los detalles más interesantes al que se refiere la Lista de los Reyes Sumerios es el hecho de que la lista más antigua describe ocho reyes que gobernaron sobre la Tierra en un total de 241,200 años, ya que la realeza original había "descendido del cielo todo el camino hasta el momento de la la gran inundación", que se extendió sobre todo el planeta y una vez más "el reino descendió del cielo después de la inundación".



Uno de los detalles específicos más interesantes acerca de la Lista de los Reyes Sumerios es el hecho de que la lista más antigua, describe ocho reyes que gobernaron sobre la Tierra en un total de 241,200 años, ya que la realeza original había «descendido del cielo todo el camino hasta el momento de la la gran inundación», que se extendió sobre la tierra y una vez más «el reino descendió del cielo después de la inundación».



La Lista de los Reyes Sumerios enigma mito o realidad. Una de los grandes enigmas que entremezclan a los Anunnaki con ocho monarcas que habrían gobernado nuestro planeta por 241.000 años Además, la Lista de Reyes Sumerios no solo nos dice por cuánto tiempo estos reyes gobernaron en la Tierra, específicamente también dice que aquellos ocho reyes «descendieron del cielo», después de lo cual gobernaron por un período sorprendentemente largo. Curiosamente, la lista detalla cómo estos ocho reyes encontraron el fin durante el Gran Diluvio que barrió la Tierra.



Empero, la Lista aclara que tras el citado diluvio, "otra realeza bajó del cielo", y esos misteriosos reyes gobernaron una vez más al incipiente hombre. Es ahí donde la mitología y la realidad puede estar jugándole un cierto grado de confusión a muchos -incluidos algunos investigadores- que califica a algunos de los gobernantes como mitológicos, ¿debido a sus características peculiares?

Conclusión abierta

Algo es seguro: no se puede afirmar o desestimar que la Lista de los Reyes Sumerios haya sido simplemente mitología, y para en cambio aceptar que algunos de los reyes detallados en la lista no lo eran.



El hecho de que la Lista de los Reyes Sumerios mencione ocho reyes, sus nombres y reinos largos, así como su origen – la realeza que bajó del cielo – ha hecho a muchos pensar que también sea posible que lo que está escrito en la "Lista..." sean referencias históricas reales.



¿Y si hace miles de años, antes de la historia moderna, a la Tierra la gobernaron ocho reyes de otro mundo que llegaron al planeta (¿los anunnakis?) desde un lugar lejano del universo y gobernaron este planeta por un período de 241.000 años para luego regresar a su mundo?



¿Eran acaso astronautas de otro sitios estelares los que gobernaron durante 241.000 años? O la Lista de los Reyes Sumerios es solo una mezcla de registros históricos y la mitología, que entrelaza Sumerios y Anunnaki? Como muestra de que esto no debió tratarse de una simple mitología, los investigadores confirman que en texto antiguo se encuentra un gobernante que ha sido verificado arqueológica e históricamente; como fue Enmebaragesi de Kish, situándolo cronológicamente en el año 2.600 a.C..



La relación con los Anunnaki





El termino Anunnaki es el nombre de un grupo de deidades sumerias (pero también akadias) relacionados relacionados con los Anunna (los cincuenta grandes dioses) y los Igigi (dioses menores).



En ese contexto, son varios los historiadores e investigadores que abonan la teoría (nada descabellada) de que se trataba de algunos de los primeros extraterrestres que visitaron la Tierra y que, para Sumerios y otras civilizaciones en estado de emancipación, fueron vistos como deidades, dada su incomprensión para entender que no eran dioses.



Esto ratificaría la intervención extraterrestre en la antigüedad, primordialmente, en la evolución de los seres humanos. No por nada, el sentido de Anunnaki, evaluado desde su sentido etimológico describe que Anun significa "Cielo", na se traduce como "y" mientras que Ki es la "Tierra". Muy altos, para ser vistos como deidades por aquellos pueblos primitivos, aquellos seres eran llamados en principio extranjeros, que le entregaban la consciencia, la sabiduría y el conocimiento a la humanidad.



Por eso mismo, según la descripción de La Lista de los 8 Reyes, los Anunnaki aparecen como los dioses de las historias sumerias, cómo fue su visita en nuestro suelo en el pasado y, sin ser explícito, confundir a los sumerios a la creencia de que eran dioses.



Según los sumerios (y también los babilonios), los Anunnaki venían del planeta Nibiru.Nibiru significa "lugar que cruza" o "lugar de transición". Recientemente ha sido encontrado Nibiru en nuestro sistema solar, y pasa cerca de la tierra cada 3.500 o 4.000 años.