Por Marco Bustamante

paranormal@cronica.com.ar

A mediados de la década del 90, la cadena estadounidense de televisión ABC puso al aire un programa que retomaba las aventuras de una joven bruja surgida en las viñetas del cómic "Archie", allá por los ´70.



"Sabrina, la bruja adolescente" fue el salto a la pantalla chica con un personaje encantador y en cuestión de semanas conquistó a televidentes de 40 países. En 2003 se emitió el ultimo capitulo y las escobas de las protagonistas fueron a parar a los viejos y fríos armarios de Hollywood.



Este año, la distribuidora de contenidos Netflix, le devolvió la vida al personaje y nos sumergió en un nuevo y oscuro universo. Sin embargo, esta no será una crítica televisiva sobre el show, sino que desde estas líneas se analizarán todos esos nuevos matices brujeriles que rodean la exitosa serie. Muchos de los cuales sorprenderán.



Las misas negras

Una referencia constante en la primera temporada de la serie son las conocidas "misas negras", algo que realmente existe y los satanistas realizan frecuentemente. Como toda ceremonia, estamos hablando de un ritual que no prescinde de la teatralidad. La lógica de la “misa negra” es la inversión de los principios de la misa católica tradicional. Según pudimos averiguar y contrariamente a lo que muchos creen, esta práctica no posee una larga historia.



De hecho, la mayoría de sus características proceden de la invención de los ocultistas del siglo XIX. El Papa Clemente V la declaró herética en el Concilio de Viena de 1311 y expuso que el momento central del rito se producía durante el acto carnal de un hombre y una mujer sobre un altar, justo en el instante en donde se consagra la hostia.



Escuela para brujos



En la nueva serie de Sabrina aparece una escuela para brujos. Una herramienta utilizada frecuentemente en este tipo de historias. Algo parecido que también existe en la vida real a este "conservatorio", donde se enseña encantamientos y hechizos.



Al respecto, tiempo atrás un autodenominado brujo, Oberon Zell-Ravenheart, creó su propio colegio de magia al estilo de Hogwarts: el Grey School of Wizardry, que traducido significa escuela Gris de Brujería.



Según recortes periodísticos es la primera academia de brujería certificada del mundo, aunque la realidad es que nadie sabe demasiado respecto de quién la aprobó.



Medios locales cuentan que el maestro de 68 años, de Catoti, California, dedicó su existencia al estudio de la magia negra y decidió fundar un instituto académico reconocido, en el que pudiera compartir sus conocimientos.



Igual que el colegio al que concurre Sabrina, la Grey School of Wizardry enseña 16 tipos de disciplinas mágicas entre las que se incluyen la realización de embrujos, dominio de las bestias, alquimia, la fabricación de varitas mágicas, enredos cuánticos, "matemáticas" y hasta cómo susurrarle a los caballos.

. Las brujas verdaderas, desde siempre fueron relacionadas al temible Satanás.



El limbo



En sus nuevas aventuras, Sabrina tiene que viajar al "limbo". Es un episodio que quiebra el eje de la serie y funciona como detonador del desenlace. Sin descubrir el desenlace del capitulo, sí podemos decir muchas cosas al respecto. Se sabe que es un recurso de la tradición católica.



Según las Escrituras, los hombres nacen heredando las consecuencias del "pecado original" cometido por Adán, el primer sacramento que le devuelve al hombre aquel estado de gracia que Adán perdiera al desobedecer a Dios y que lo priva de la redención.



Por eso, quien no fuese bautizado, para la Iglesia Católica no podría alcanzar la salvación. Planteado así, surge una duda: ¿Cómo negar la salvación a los pequeños inocentes muertos, antes de ser bautizados?



Por eso mismo el limbo ha sido dividido en dos lugares o sitios. Uno es el limbus patrum, donde residían los sabios y justos que habían tenido la desdicha de vivir antes de la llegada de Cristo y carecían por tanto de bautismo. El otro es el reservado a los niños que morían antes de haber sido bautizados, y se lo llama el limbus infantium.

En el Concilio de Cartago, en el año 418, se pronunciaba en contra de la teoría teológica del limbo. Sin embargo, la idea perduró hasta 2006, cuando el Papa Benedicto decidió que ese concepto debía ser abolido oficialmente.



Los motivos fueron fundados así: "Es una visión excesivamente restrictiva de la salvación". Y agrega: "Dios quiere que todos los seres humanos se salven", sostiene el documento final, de 41 páginas.



Siempre hay gatos



Con la vuelta de Sabrina, también regresó su amigo felino Salem, que en esta versión, al menos por ahora, no dice una palabra. Sobre la relación entre los gatos y las brujas, hay que remontarse a la Edad Media, cuando se desarrolla una creencia negativa sobre estos animales.



Esto se debió a la influencia de las prácticas paganas de la mitología nórdica, en la que se adoraba a una diosa llamada Freyja, proveedora del amor y la belleza, y que al ser representada se veía cómo su carro era tirado por gatos. Durante la caza de brujas, se contaban historias terroríficas sobre las peludas mascotas, y se les atribuían poderes mágicos.



Como resultado de la persecución y ejecución, en Europa estuvieron cerca de extinguirse. Lo que más tarde favoreció a la peste negra.



Los "familiares"



A propósito de Salem, el amigo gatuno de Sabrina, es denominado en la jerga brujeril como un espíritu "familiar".Un ente mitológico con poderes mágicos, que según la tradición son invocados por una persona, generalmente un mago o un brujo.



Normalmente adoptan la forma de animales domésticos o de criaturas mitológicas o demoníacas. Así como los chamanes trabajan con espíritus tótem y espíritus guías, los brujos lo hacen con espíritus de gente cercana, normalmente animales.



La función de esta criatura es la de acompañar a la bruja no sólo en sus "labores mágicas" sino en su vida cotidiana. La respalda y aconseja, le indica a veces el camino a seguir y la protege en el plano astral. Un familiar puede ser físico, como un animal, o no físico, como un ancestro o un guía espiritual.



Entra en la categoría de "animal psicopompo", término con el que se define a seres capaces de conducir el alma a través de otras dimensiones. Viene del griego y significa "el que guía".

Los animales con esta capacidad suelen ser gatos, cuervos, urracas, búhos, cabras, lobos, etc. Existe un lazo energético entre la bruja y su familiar, forjado por el amor y la confianza mutuas. Si una de estas mascotas de brujas tiene el aspecto de un animal doméstico, como un gato o un búho, puede actuar como espía para su amo.



En algunas tradiciones la obtención del familiar está relacionada con pactos con demonios que ofrecen al mago dichas criaturas. Podemos abrir cualquier grimorio medieval y encontrar rituales para conseguir elementales o diablillos.

Vuelta con demanda

Según publica The Hollywood Reporter, un Templo Satánico ha interpuesto una demanda por la utilización de la imagen de una escultura de su propiedad en la serie de Sabrina. La organización exige a Netflix y Warner Bros, la productora de la serie, 50 millones de dólares por apropiación indebida, confusión de origen y daño a la reputación, alegando que la serie ha infringido los derechos de autor y ha difamado a su deidad.



Las escalofriantes aventuras de la bruja adolescente adapta los cómics Chilling Adventures of Sabrina, una colección que Archie Comics comenzó a publicar en 2014 y que cuenta el origen de la joven hechicera Sabrina Spellman.



En la serie, se forma en el ocultismo y la brujería en la Academia de las Artes Ocultas, un instituto donde se puede observar la estatua de la discordia. Se trata de Baphomet o Bafometo, una imagen antropomórfica de un macho cabrío asociada con Satanás que, según defiende el Templo Satánico, es una réplica de una escultura de su propiedad.



En una entrevista concedida al diario El Mundo, el cofundador del Templo Satánico, Lucien Greaves, explicó: "Nosotros no creemos en elementos sobrenaturales, como la existencia del demonio, pero sí los utilizamos de manera simbólica y como una referencia a nuestros valores culturales". Y fue el mismo Greaves quien publicó un tuit comentando el parecido entre su deidad y la mostrada en Sabrina.



Como defienden en la demanda, la mencionada estatua de Bafometo es una parte central de sus esfuerzos para promover los valores de la Primera Enmienda, esto es, la separación entre Iglesia y Estado, así como la defensa de la libertad de expresión frente a la libertad religiosa.



Por eso consideran que su utilización en una escuela asociada al mal, el canibalismo o los asesinatos ofrece una idea errónea de lo que representa, desdibuja sus verdaderos objetivos y mancha su reputación.

El origen de los cómics

El origen, en los cómics La idea de que Sabrina Spellman sea una inquieta y moderna hechicera en una sociedad mágica con reglas antiguas y restrictivas se remonta a su primera aparición en “Archie’s Madhouse” en 1962.



Creada por dos Archie A-listers, el escritor George Gladir y el artista Dan DeCarlo, fue una introducción optimista con una Sabrina que no podía llorar, no podía hundirse en el agua y no podía enamorarse. Y ella tenía un familiar, un gato (que no habla) llamado Salem.



También se presentó a la bruja principal, la señorita Della, una maestra del entrenamiento que entrenaba a Sabrina para que fuera una bruja buena haciendo cosas malas. Aunque sólo está implícito en esta primera historia, los episodios posteriores dejarán en claro que Sabrina no estaba haciendo mucho mal (para gran exasperación de Miss Della). Estaba mucho más interesada en salir con amigos, escuchar discos, bailar el twist y explorar esta idea de "novio".



Esta tensión ha sido el corazón de las historias (y el atractivo) de Sabrina desde entonces. No es la idea más original, con precursores como las películas de 1950 "I Married a Witch" y "Bell, Book and Candle".



El concepto de "reluctant modern witch" también se utilizó con gran éxito en la serie de televisión "Bewitched".



La cual se estrenó dos años después de Sabrina, en 1964. Mientras tanto, a medida que los años 60 continuaban y Sabrina se ponía más fresca, comenzó a recoger más elementos familiares para los fanáticos de hoy. Varios personajes de bit preexistentes (principalmente la presentadora de terror Hilda la bruja y el ajetreado Greta la hada bruja) se convirtieron gradualmente en las tías de Sabrina, Zelda y Hilda.

Un rival romántico, un estudiante de Baxter High llamado Rosalind, o "Roz", comenzó a aparecer, aunque en años posteriores fue presentada como amiga de Sabrina. El dulce novio Harvey Kinkle y el elegante dúo Cousin Ambrose (quien le debía mucho al Dr. Bombay y al tío Arthur de “Bewitched”) llegaron en 1969.

Hasta ese año, Sabrina había aparecido en menos de dos docenas de historias, principalmente en "Archie’s Madhouse".



Pero tuvo más exposición cuando ese título fue reemplazado por “Archie’s TV Laugh Out”, una obra de “Rowan and Martin’s Laugh-In”. - una antología que usualmente protagonizó a la bruja adolescente en la historia principal, seguida de hilos con el elenco de Riverdale.



A veces, la pandilla Archie aparecía en el cuento de Sabrina (sin saber que ella era una bruja), estableciendo por fin que Sabendre Greendale y Archie’s Riverdale estaban adyacentes.



Sabrina también se presentó en los dibujos animados de Archie los sábados por la mañana, y ella debe haber sido popular porque 1971 fue el año de Sabrina. No sólo obtuvo su propio cartoon, sino también su primer cómic en solitario, con el título que pronto será "Sabrina the Teen-Age Witch" en la portada.