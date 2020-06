Por Marcelo Peralta Martínez



Un lugar que supo serlo todo, pero cayó en el olvido. Nunca hubo lujos, aunque no le faltaba nada. Creado para ser funcional, y de gran utilidad por años, el complejo campestre ahora está envuelto en fenómenos paranormales de amplio registro. Una serie de extraños misterios ocurrieron en El Torbiscal, una zona agraria de Sevilla, España.

Hasta un teatro de interesantes dimensiones tenia este complejo agroindustrial español.

El antiguo poblado no es accesible, debido a que se trata de propiedad privada y sus dueños no otorgan visitas y mucho menos permisos si quien se anima a tocar a su puerta le dice que es para realizar una serie de investigaciones que pueden determinar la presencia de fantasmas.

Sin embargo, no son pocas las personas que lograron recorrer sus calles abandonadas. Desoladas por el olvido y a las que, comentan, cuesta imaginarlas en plena actividad.

Apogeo

En sus días de gloria supo albergar a más de quinientas personas dedicadas a la explotación rural agropecuaria, lo que constituía un ejemplo en el desarrollo de dicha actividad.

Además, el pequeño poblado contaba con casas de material en varias manzanas, una impactante sala de primeros auxilios, cuartel de bomberos, escuela, iglesia, hasta un generoso teatro y acceso a la ruta.

Durante su tiempo de esplendor la zona fue explotada de una forma sin precedentes, pero, con el correr de los años y hasta la actualidad, por diferentes cuestiones quedó en desuso, situación que se volvió permanente hasta la actualidad.

Lo extraño aquí es que quienes pasaban por la zona, ya venida a menos, aseguran haber vivido situaciones escalofriantes que los investigadores que acudieron llamaron como "presencias del más allá que vienen a manifestarse".

El Torbiscal, una zona agraria de Sevilla, España.

En ese contexto es que el periodista José Manuel García Bautista, del portal ABC de Sevilla, visitó el área y comentó: "He tenido la oportunidad de estar allí en varias oportunidades con equipos de grabación y, la verdad, nunca deja indiferente visitar este punto donde lo imposible se puede hacer realidad".

Según escribió García Bautista, el que primero visitó el lugar fue José David Flores, quien sabía del tema hacía tiempo y hasta se lo había comentado. Flores tenía mucho material sobre la historia del lugar, aseguró el cronista sevillano.

Con dicha información, más su investigación, especialistas del Grupo de Parapsicología de Sevilla (GPS) lograron recorrer, en varias oportunidades, el campo donde realizó una impactante tarea que le permitió obtener impactantes resultados, los cuales incluían material fotográfico.

¿Qué pasa en el lugar?

Según reveló el GPS allí encontraron la presencia de una joven que pasea muy cerca de la entrada. A esto se le suma que, a partir de la historia de este espectro femenino, divulgada por cientos de testigos que lo vieron, algunas veces quedan las marcas de sus pasos en el pasto o en la tierra.

Esto publicó la citada web española, según el relato de un testigo, Javier Mareen, quien indicó: "Fuimos a jugar al airsoft. Hicimos dos grupos, como siempre, y comenzamos. Yo me quedé parapetado en una de las primeras casas y cuando pasaron unos minutos sentí un olor agradable, entonces vi pasar a una chica con un vestido claro, como si nada, como si allí no hubiera nadie. No se escuchaba nada, todo en silencio, un silencio raro".

Como esta historia, se fueron revelando cientos de experiencias semejantes, mientras que Lorenzo Cabezas, un integrante del grupo GPS, indicó que la actividad ocurrida en toda la zona podría estar relacionada con un accidente de tránsito que acabó con la vida de esta joven, y otras tantas más de las que se lograron muy pocos registros.

Por último el mencionado equipo de investigadores aclaró "pudimos recoger varias psicofonías que nos decían: "marchaos", "salid de aquí" o el sonido de una inexistente campana que calculamos podría ser la del campanario de la iglesia".