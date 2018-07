Por Daniel Beylis

Los famosos también tienen historias de fantasmas, encuentros con el más allá y situaciones inexplicables que sorprenden al más cuerdo. Después de todo, por más que amasan enormes fortunas y conviven con su fama como pueden, ellos también se encuentran impotentes cuando se enfrentan a sucesos de los que nadie puede dar una explicación racional. A continuación, algunos casos.



Lennon no se lo quiso perder



El fantasma de John Lennon, asesinado en Nueva York en 1980 por un fanático, no se quiso perder un encuentro con sus tres amigos y su fantasma apareció en una grabación. Cuando Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison (quien fallecería de una enfermedad terminal en 2001) se encontraron en 1995 en un estudio para grabar "Free as a Bird", todos afirmaron escuchar la voz de Lennon. McCartney siempre sostuvo que el espíritu de John estuvo en el estudio con ellos durante toda la grabación. Para uno de los más calificados genios de Liverpool, "había una gran cantidad de extraños fenómenos en el sitio, como ruidos que no deberían haber estado allí y equipos haciendo toda clase de cosas extrañas. Había una sensación general de que John estaba cerca. Yo estaba petrificado y no podía hablar". Y si Paul lo dice...



Hasta Van Damme se asusta



El recio actor Jean Claude Van Damme, protagonista de mil batallas en varios filmes, se estremece al relatar lo que le pasó. "Cuando me mudé a una casa que adquirí años atrás, puse una tienda de campaña en el suelo de la habitación del segundo piso, con mi bolsa de dormir y mi perro. Fue entonces cuando vi por primera vez a Madame Blue. En la primera noche ya escuchaba extraños ruidos, sonidos graves, el parqué vibraba como si alguien caminara por la casa, y mi perro se mostraba nervioso, además de escuchar algo como el sonido de una moneda de diez centavos golpeando en una mesa de cristal. La presencia apareció por encima de la tienda de campaña y seguidamente se desvaneció. Salí corriendo en busca de un bate de béisbol, fui a investigar al piso de abajo, y nada. Desde entonces sé que está por la casa".



Van Damme aún se estremece al recordar el fantasma que vio en un espejo del baño y cuenta: "De pronto sentí mucho frío. Me di la vuelta y pensé: he tenido una visión o algo así. Era azul y blanco y tenía un cuerpo lleno de humo. A partir de ese suceso creo en todo lo relacionado con lo paranormal".



A Dreyfuss lo ayudaron



Ciertas entidades a veces no infunden miedo en los corazones de las personas, en ocasiones también las ayudaron. Algo así le sucedió a Richard Dreyfuss, recordado por su actuación en "Tiburón" y "Encuentros cercanos del tercer tipo". Contó que un fantasma lo ayudó a luchar contra el infierno de las drogas en su carrera. Dreyfuss aún se emociona al recordar cómo el espíritu misterioso lo ayudó a dejar de tomar cocaína. "Tuve un accidente de tránsito en la década de 1970, cuando estaba con muchos problemas. Empecé con visiones fantasmales de una niña todas las noches. No podía quitarme de la cabeza la imagen. Cada día se hacía más clara y yo no sabía quién era. Yo no tenía hijos, estaba soltero. Entonces me di cuenta de que podía ser el niño que podía haber matado con el auto o la hija que aún no tenía. A partir de ese momento dejé por completo las drogas. Sentí esa necesidad luego de ver esa imagen tantas veces; es como me daba el mensaje, y yo lo capté...".



Convive con ellos



Neve Campbell, principal actriz de la saga de "Scream", dijo estar viviendo con un fantasma en su propia casa en Hollywood. "Alguien fue asesinado en mi casa hace seis años, antes de que la comprara. Estaba dando una fiesta con mis amigos, los dejé en el salón para ir a la cocina y al regresar dos de mis amigos se habían quedado sin palabras: me dijeron que habían visto subir a unas mujeres muy extrañas a la habitación de arriba. En ese cuarto no había nadie, así que lo que vieron fue a las mujeres asesinadas. El anterior dueño solicitó un exorcismo, pero no funcionó".



La obsesión de Reeves



Keanu Reeves también está obsesionado por el recuerdo de un fantasma desde hace muchos años. La estrella de "Matrix" se despertó por una visión cuando era pequeño. Lo que hizo que la experiencia fuera aún más real para él fue el hecho de que su hermana y su niñera también fueran testigos del ente. "Estaba viviendo en Nueva Jersey cuando vi y sentí al fantasma. Recuerdo que no tenía cuerpo ni piernas, ya que entró en la habitación antes de desaparecer. Llevaba un traje cruzado de blanco. Miré a mi niñera que estaba tan aterrada como yo. Después no podía volver a dormir, y todavía veo la figura en mis sueños y pesadillas", expresó la estrella del cine.



¡ Qué pareja despareja !



Se comenta que algunas estrellas, a su muerte, no quieren dejar el mundo terrenal y se niegan a abandonar la enorme fama que los rodeó. Es el caso del espíritu de la inigualable Bette Davis, que se aparece en el departamento que el galán inglés Hugh Grant posee en el Edificio Colonial de Los Ángeles. Tanto el talentoso comediante británico como otros residentes han comentado que se escucha al fantasma llorando y gritando en las noches. Como se ve, los famosos también tienen encuentros con entes, espíritus y almas del más allá. La única diferencia con las personas anónimas es que a ellos no se los pone en duda cuando narran sus testimonios.