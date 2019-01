Por Bibiana Bryson

Los OVNIs son uno de los fenómenos sociales más enigmáticos de esta época. Se han registrado en los radares objetos voladores no identificados violando nuestro espacio aéreo. Existen muchas teorías sobre su presunta procedencia, pero hasta el momento los científicos no tienen una respuesta concluyente, aunque sí una probable, que permite teorizar sobre que esas apariciones podrían proceder de un espacio dimensional y no de uno cósmico. El físico John Wheeler, con intencionado sentido del humor, señaló al respecto: “Los OVNIs no viajan porque no tienen tiempo ni espacio”. Se refería al hecho, poco considerado por los ufólogos, de que pudieran no venir de remotas galaxias, sino de otra dimensión, diferente de la que habitamos los seres humanos que poblamos la Tierra.

Razones a considerar

De un lado está el aspecto físico, absolutamente irrelevante para la física que conocemos; pero que está siendo tratado en el círculo mas íntimo de la comunidad científica, por considerarlo un verdadero enigma por dilucidar ante la repercusión psicológica y espiritual que genera sobre millones de personas en el mundo entero. En un principio, durante las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, el fenómeno se mostraba inapreciable; los OVNIs eran una especie de fantasma esquivo. Importaba por sobre todo mostrar de forma objetiva que aquellos objetos extraños eran más que un fenómeno atmosférico o la ilusión de algunos. Sin dudas había evidencias suficientes mediante reportes, testimonios y relatos de testigos probos, filmaciones y encuentros de pilotos de la fuerzas aéreas de diferentes naciones, pero por razones defensivas de los gobiernos, trataron de ocultar y restar importancia al asunto. Para ellos no era posible que procedieran de una nación enemiga. Sin embargo, la cantidad y calidad de algunos avistamientos despejaron dudas.

Sin una especificación

Aquellos objetos no identificados eran vistos a cualquier hora, en cualquier sitio y las pantallas de radar registraban su paso, al mismo tiempo que efectuaban insólitas maniobras. Sus huellas fueron estudiadas en ocasionales aterrizajes en el campo y en perdidos parajes. Quedó claro que se trataba de objetos tangibles, aunque algunas veces su comportamiento hiciera pensar en proyecciones tridimensionales o en auténticos fenómenos sobrenaturales.

También se especula en distintos sectores que los crop circles podrían ser realizados por OVNIs, inteligencias extraterrestres o interdimensionales, en la búsqueda de imprimir un mensaje cifrado a la humanidad. Se calcula que son millones de personas en todo el mundo que denunciaron haberlos visto. Aun así el fenómeno no se resuelve. Es más, se complica, lejos de obedecer a patrones más o menos constantes.

Palabra calificada

Se ha visto que los OVNIs adoptan diversas formas y tamaños, y la teoría más fuerte de que provendrían de otras dimensiones, es que aparentemente estos objetos aparecen y desaparecen delante de nuestra vista sin dejar rastro alguno. La hipótesis interdimensional (en sus siglas en inglés IDH) es una idea avanzada por ufólogos como el notable investigador y científico francés Jacques Vallée, quien explica que los OVNIs y acontecimientos relacionados implican visitas de otras “realidades” o “dimensiones” que coexisten separadamente con las nuestras. En un artículo publicado en el Journal of Scientific Exploration, Vallée dio algunas razones por las que cree que los OVNIs no son de origen extraterrestre.

La IDH también sostiene que esos OVNIs son una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia humana registrada, que en épocas anteriores se atribuyó a criaturas mitológicas o sobrenaturales. Algunos defensores de los OVNIs aceptaron la IDH porque la distancia entre las estrellas hace que el viaje interestelar no sea práctico usando medios convencionales y porque nadie había demostrado una antigravedad o una hipótesis de viaje más rápido que la luz a la hora de poder explicar las máquinas extraterrestres.

Con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión porque esta sostiene que los OVNIs no son naves espaciales, sino dispositivos que viajan entre diferentes realidades. Una ventaja de la IDH ofrecida por Hillary Evans es su capacidad de explicar la aparente habilidad de los OVNIs de aparecer y desaparecer de la vista y del radar. Esto se entendería como ese OVNI entrando y saliendo de nuestra dimensión (“materializándose” y “desmaterializándose”, sería el término más corriente.

Por otra parte, Evans sostiene que si la otra dimensión es ligeramente más avanzada que la nuestra, o es nuestro propio futuro, esto explicaría la tendencia de los OVNIs a representar tecnologías cercanas al futuro (dirigibles en la década de 1890, cohetes y viajes supersónicos en la década de 1940, etc.).

Lo cierto es que el tema genera innumerables polémicas y que gran parte de los investigadores consideramos que la Argentina, como muchos otros países, debería desclasificar sus archivos para dar comienzo a un acercamiento más serio al tema del posible origen de estos objetos y a la consulta de quien tenga interés y quiera solicitarlos.

La barrera de luz

La forma más fácil es explicar la barrera de la velocidad de la luz. Por ejemplo, la mayoría encontrará sencillo asumir que los OVNIs provendrían de un sistema solar diferente del nuestro. Si esta suposición fuera cierta, los extraterrestres (ETs) todavía tendrían que acatar el límite de velocidad cósmico propuesto por Albert Einstein. No deberían poder viajar más rápido que la luz.

Si este fuera el caso, si los ET estarían a muchos años luz de distancia, tendrían que viajar inmensas velocidades en tiempos imposibles para llegar aquí. La energía para esto sería astronómica e incluso, entonces, el viaje podría tomar cientos, miles o incluso millones de años. Después de explicar esto, un poco de sentido común se puede implementar: parecería que si estuvieran dispuestos a gastar tanto tiempo y energía en llegar aquí, querrían hacer más que secuestrar en secreto a las personas, destellar luces brillantes por la noche y “robar” nuestras vacas. Esto es una respuesta poco usual, pero si se hace con cuidado y sin sarcasmo, en realidad tiene desarrollo. Casi siempre lo siguiente que surgirá es la idea de los agujeros de gusano. La persona que defiende la posición ETs está segura de afirmar que si ellos son tan tecnológicamente avanzados como la mayoría de la gente cree, deberían haber sido capaces de encontrar una manera de doblar el espacio para que el viaje no se haga en tanto tiempo. Esta es una creencia común en la comunidad OVNI para explicar cómo los ETs puede parecer llegar a la Tierra cuando quieran.