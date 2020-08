Ningún rincón del mundo parece estar ajeno a la aparición de potenciales naves extraterrestres. Los avistamientos se dan por igual en cada rincón del mundo. Como si los OVNIs no discriminaran y, en cambio, y vaya a saberse por qué, abarcaran por igual cualquier sitio de África, Centroamérica, el Sudeste Asiático u Oceanía, en cualquiera de los estados del inmenso territorio de los Estados Unidos de igual manera que en Rusia, Inglaterra, México, Egipto, la Argentina o España.

Sin embargo, hay algunos lugares que parecen más propensos a los avistajes. Sitios como las antiguas pirámides, los monumentos que se mantienen en pie desde la Antigüedad, de igual manera que las centrales nucleares, las represas, los volcanes, aquellos cerros o montañas con fama de misteriosas. En ese contexto que indican los registros desde hace años, parece que uno de esos lugares donde extrañas apariciones suceden bastante seguido es el macizo de Montserrat, España. La citada región, que está ubicada a 30 kilómetros de Barcelona, es un lugar de recurrentes avistamientos de OVNIs y sus pobladores lo divulgan con naturalidad. Si hasta se dice que allí podría llegar a esconderse el Santo Grial.

Extrañas apariciones suceden con frecuencia en el macizo de Montserrat, España.

Así como en la Argentina el cerro Uritorco, en Córdoba, es una zona calificada como inmejorable para esta práctica del tercer tipo, donde cada año se reúnen miles de personas por el "poder" que dicen que habita en el lugar, donde se pueden ver luces y naves de todas las formas y tipos, se dice que en Montserrat pasa lo mismo y también existe un portal interdimensional y hasta se cita que allí está o estuvo el Santo Grial, cáliz que se cree que Jesucristo utilizó en la última cena. Lo mismo que se dice del Uritorco...

Historia y detalles

Se cuenta que los 11 de cada mes, desde hace 41 años, aficionados a la ufología se reúnen en Montserrat para lograr divisar naves extraterrestres, las cuales no fallan y aparecen como si estuviera planeado. El citado grupo de aventureros muchas veces está encabezado por Luis José Grifol y Fran Recio. Este último explica que "la elección de la fecha, es decir cada día 11, es para conmemorar el ya en la región conocido como ´Caso de Manises´, que ocurrió el 11 de noviembre de 1979; así, se brinda un homenaje al avistamiento más famoso de España", indicó el citado especialista. Testigos que visitaron la popular explanada de los avistamientos coinciden en que esto es real y que ellos mismos lograron verlos. Son los mismos que aseguran que allí "confluyen múltiples energías cósmicas".

José Climent, un vecino de Sóller, con la foto que hizo hace cuarenta años de una extraña luz sobre el cielo mallorquín (Joan Mora)

El misterioso caso Manises

El incidente OVNi de Manises fue un avistamiento inexplicable ocurrido el lunes 11 de noviembre de hace 41 años, que provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, y todo lo ocurrido pudo verse desde Montserrat. El increíble hecho lo protagonizó un avión Super Caravelle de la ya desaparecida compañía Transportes Aéreos Españoles, que transportaba a 109 pasajeros, procedente de Salzburgo, Austria, con destino a Santa Cruz de Tenerife.

Tras la escala en Palma de Mallorca y cerca de las 23, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Zuazu y el resto de la tripulación visualizaron una serie de luces, con colores rojo, blanco y verde, que se dirigían directo hacia la aeronave. El rumbo de este artefacto y la posibilidad de colisión provocó nerviosismo en la tripulación y los pasajeros, que también podían ver "algo fosforescente afuera". El comandante solicitó información a la torre de control sobre algún tráfico, pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) ni el centro de control de Barcelona detectaban actividad. Para evitar la posible colisión, el comandante elevó la nave, pero ese artefacto volador con luces visibles hizo lo mismo y se colocó a sólo medio kilómetro del avión. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarlo provocó que el comandante se viera forzado a desviar su rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, que terminó por bautizar el caso.

Era la primera vez en la historia española que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia debido a un avistamiento OVNI, ya que el objeto no identificado estaba violando todas las normas básicas de seguridad. Las luces detuvieron la persecución antes del aterrizaje y tres formas no identificadas fueron detectadas finalmente por el radar. El tamaño de aquella forma luminosa se calculó en unos 200 metros de diámetro, y fue visto por numerosos testigos. Luego una de las extrañas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje, causando gran conmoción entre los presentes.

El testimonio de un testigo

Al mismo tiempo que el piloto pedía permiso para aterrizar, el control de tráfico aéreo civil de Manises solicitó el envío de aviones militares del Ejército del Aire. Así, un caza Mirage F-1 del Ala 14 despegó bajo el mando del capitán Fernando Cámara con el objetivo de identificar el fenómeno.

Cámara no tardó en llegar hasta las luces de colores, que permanecían estáticas sobre el aeropuerto de Manises: "Ví la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 km/h, y cuando la alcancé, la luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión. Pero yo sólo podía verlo con mis ojos".

Según dijo, distinguió una forma troncocónica similar a una copa invertida sin la base, que cambiaba de color, aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista. El piloto recibió información sobre un nuevo eco del radar, que indicaba que un nuevo objeto, o quizás el mismo, estaba sobre Sagunto. Cuando se acercó lo suficiente, el objeto aceleró y desapareció de nuevo. Pero esta vez los detectores de alerta radar del avión F-1 indicaban que el avión estaba siendo iluminado o apuntado por un radar ajeno, concretamente de onda continua, como los que usan los misiles antiaéreos. "Cuando llegué, me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero, ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver", dijo el capitán.

Se trata de un lugar de recurrentes avistamientos de OVNIs.

Fuente: Wikipedia y El Periódico