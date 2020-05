En esta interminable cuarentena se observó un notable incremento en la cantidad de denuncias de fenómenos paranormales, así como de avistamientos de extrañas luces y naves indescifrables. Algunos hablan de "efecto del aislamiento" o de "psicosis colectiva" pero la realidad es que, si bien muchos fueron los hechos que se desacreditaron rápidamente, otros no tuvieron una respuesta racional. Cantidad de avistamientos en el cielo, descartando los satélites Starlink, se entremezclan con luces que se mueven en todas las velocidades y direcciones, pero también hay ruidos y hechos raros en casas, donde la gente ahora pasan más tiempo.

Los que también están alborotados son algunos famosos. Días atrás apareció hablando Iliana Calabró sobre OVNIS. Y luego quien vivió una experiencia fue el músico y compositor Pablo Granados, a quien le sucedió algo inexplicable durante una transmisión en vivo de Instagram, en la que contó que no la pasó para nada bien. Un fragmento del video en vivo, que aparece plasmado a los 15 segundos de iniciado el corto muestra dos veladores caerse detrás del rosarino, que no entiende nada aún. "Chicos, me pegué flor de cagazo, pero estoy bien. Sólo los quiero dejar tranquilos. Descansen y besos a todos los que me acompañaron en el vivo de hoy #actividadparanormal #paranormal", escribió en su perfil de esa red social, en la que suma más de 1.300.000 seguidores.

En un rato el video consiguió más de 300.000 reproducciones y muchos dieron su opinión. "Presten atención al audio. Se escucha una voz que dice algo un segundo antes de que se caigan los veladores". Otro indicó: "¡Jajajaj la cara de Pablo me mata; yo ya estaría a tres cuadras del julepe, bastante mantuviste la calma!", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Otros se apiadaron de Pablo: "¿Por qué les da miedo? ¿Y si es alguien bueno? ¿Si es algún familiar de Pablo que lo acompaña? Cuando me pasa algo así pienso que pueden ser mis padres", indicó otra seguidora.

FUENTE: Dogma-argentina.com.ar