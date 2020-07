Un nuevo caso paranormal se vivió hace pocos días en el país. Sucedió en la localidad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones, donde uno de los agentes policiales captó un video en el que ellos aseguran fue un fantasma.

Tras la difusión de las imágenes en sus respectivos perfiles de la web, esta acción se viralizó por sus amigos y ambos fueron sumariados. De todas formas, los comentarios, las evaluaciones y las primeras respuestas de ese filme muestra que lo sucedido es compatible con un caso de una aparición de una entidad etérea en plena acción.

El pasado 16 de junio, dos policías de la Comisaría Seccional 2ª de Leandro N. Alem, ubicada en el Km 40, en el barrio José Sartori, fueron testigos de una situación que se encuadra claramente en lo paranormal, ya que en el sitio venían sucediendo cosas.

Al ser reiterados los episodios, un guardia grabó un video en el que se puede ver cómo, de la nada, "algo" golpea las puertas de una celda y el baño. Lo curioso es que en ese destacamento no había, en el momento del video, ningún detenido, y así lo manifiesta el agente que relató la secuencia aterradora.

Tanto las imágenes como el relato inquietan. "Fíjense lo que pasa esta noche", dice el agente mientras se ven las puertas golpear. "Miren, esto es en la comisaría...", agrega. "Varias noches ocurren estas cosas, fíjense que en ninguna de las dos celdas hay gente y fíjense cómo se mueve la puerta del baño".

Enseguida se escucha una voz de fondo: "Acá estoy con un amigo de guardia", agrega, mientras los golpes continúan. "Oh, Dios", implora, y el amigo reitera: "Se abre y se cierra sola, no hay viento, no hay nadie, no tenemos detenidos". Y quien filma agrega: "Muchas noches pasan estas cosas, realmente es inexplicable cuando pasan estas cosas, no hay nadie, nadie, nadie", agrega, mientras las voces suenan intranquilas. Fue cuando dijo "es una cosa de locos esto, gente, es escalofriante realmenteà Dios mío".

Tras tomar el video rápida difusión las redes sociales, a los oficiales se les abrió un sumario interno y continúan siendo investigados por subir el video a la web, algo que viola las reglas de la institución.

Según publicó Misiones Online, fuentes policiales indicaron: "Dos agentes fueron los que difundieron el video. Lo hicieron en forma de broma para sus amigos y los otros viralizaron, ya se tomó medidas internas con respecto a ellos", lo que da a entender que las autoridades policiales tuvieron otra percepción del hecho, y añadieron que la sanción se da porque el video se grabó en el lugar de trabajo y por haber alertado a la población de algo que no es real, para finalizar el comunicado diciendo que "los fantasmas no existen y se les inició un sumario interno a los agentes por alarmar a la población". Esto da por sentado el desconocimiento del hecho como tal, con quienes sí conocen del tema.

FUENTE: Misiones Online

Una explicación posible

Si bien era frecuente este tipo de hechos antes de la pandemia, ahora los casos de espectros, ruidos, fantasmas, pasos, sombras apariciones y reflejos que atemorizan están siendo más percibidos por el común de la gente que se halla mayoritariamente encerrada en casa.

¿Será a causa de eso? ¿Siempre estuvieron, pero el bullicio diario no permitía oírlos y verlos? No hay conclusiones definitivas, no se salvaron ni las reparticiones oficiales en los últimos tres meses.

El más destacado, coincidente con el tema de la comisaría misionera, es el caso del aeropuerto de Colombia, donde un empleado grabó cómo las canillas y luces del baño se activaban y apagaban sin explicación. Previo a esto, daban muestras de la soledad de su alrededor y cómo golpean las puertas de cada compartimento.