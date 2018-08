Por J.Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

A raíz de que en los años '90 según los teóricos de la conspiración las autoridades rusas encubrieron el misterioso caso del estraterrestre Alióshenka, muchos de ellos aseguran que en estos nuevos tiempos de divulgación UFO alien, el gobierno de Rusia ha dado más mensajes sobre los OVNIs y extraterrestres que ya desde hace mucho tiempo visitan la Tierra, ellos esperan que pronto sea desclasificado este caso en particular, el de Alióshenka o Aleshenka, ya que dicen este caso guarda un gran secreto y misterio.



El hallazgo



Las autoridades locales rusas habrían encontrado el cadáver cerca de la ciudad de Kyshtym, en la región de Chelyabinsk.



El cuerpo había estado inicialmente en posesión de Tamara Vasilievna Prosvirina, una campesina anciana del pueblo de Kaolinovy, quien fue declarada enferma mental y enviada a una institución psiquiátrica.



¿Por qué evaluaron así su estado? Es que Prosvirina, impulsada por ciertas voces que oía en su interior, había encontrado el pequeño "extranjero" vivo en agosto de 1996 en un cementerio local al que solía frecuentar para honrar sus muertos. Ella llevó a su casa a la enferma criatura como si fuera un niño y lo llamó Alióshenka (Alex), según publicó el portal inquisitr.com.

El diminuto cuerpo encontrado en la vivienda de Nurditov, no era animal y pertenecía a una forma de vida desconocida.





Se expande la noticia



La noticia de que Prosvirina había adoptado un niño comenzó a difundirse por todo el pueblo de Kyshtym. Y por eso mismo, en tiempos en los que el control policial ruso de la KGB era muchísimo más estricto que en la actualidad, no tardó en enterarse.



Fueron varios agentes quienes informaron que la mujer Vpadecía una enfermedad mental. Eso potenció que la anciana fuera trasladada hasta un hospital psiquiátrico al tiempo que ignoraban sus súplicas sobre la existencia de un pequeño niño que necesitaba de sus cuidados.



Más contradicciones



Según fuentes locales, el bebé de Prosvirina murió a los pocos días de hambre, dado que quienes la llevaron al nosocomio ni se enteraron que había un "ser" en esa casa. Niños no encontraron... Lo que resulta en principio sospechoso. Pero de haber sido así, tendría asidero la versión que indica que tras el fallecimiento del pequeño ser, un vecino, Vladimir Nurditov, ingresó al domicilio de Prosvirina y se llevó el cuerpo ya sin vida de eso.



Si fue un error o descuido de los agentes el no buscar al niño, es toda una probabilidad. Sin embargo, regresarían pronto hasta la casa de Nurditov bajo la sospecha de que estaba manteniendo robado cable eléctrico y sin esperarlo (o advertidos que él tenía el cuerpo), encontraron con el cadáver alienígena conservado. Inmediatamente los agentes policiales enviaron el cadáver a expertos locales para que le efectuaran la autopsia.



En cuanto al anuncio de que eventualmente el cuerpo no era humano y que hasta hoy en día sigue siendo un misterio, poco se pudo saber. Es que desapareció después de que fue enviado a Moscú para un estudio más acabado.



Quienes descreen de los relatos militares rusos alegan un encubrimiento por parte del Kremlin de esos años y que el servicio de seguridad del Estado robó el cuerpo de la morgue, donde se suenen almacenar.



Informes y contradicciones



Mientras tanto, según informaron las autoridades, Prosvirina murió en extrañas circunstancias en 1999 en un accidente automovilístico que ocurrió mientras trataba de escapar del hospital. Ya en 2004 y según un comunicado oficial publicado el 15 de abril, las pruebas de ADN mostraron que el cadáver era un feto humano de sexo femenino de 20 a 25 semanas.



Los expertos también dijeron que, contrariamente a las afirmaciones que Prosvirina lo habría encontrado con vida y lo crió durante varios días, no podría haber sobrevivido fuera del útero durante más de unas pocas horas.



Sin embargo, algunos vecinos dijeron a los periodistas que investigan que al menos tres personas vieron el bebé de Prosvirina vivo y que murió de hambre después de que las autoridades llevaron a la mujer al hospital.



Pero los escépticos descartan la historia como leyenda urbana, señalando que los expertos en el Instituto Valilov de Genética General en Moscú que examinaron el cuerpo dijeron que las pruebas de ADN de sangre encontrada en la pieza de tela en la que estaba envuelto el pequeño cadáver demostró que era una hembra humana, más precisamente un feto nacido prematuramente con deformidades severas.



Quienes en cambio consideran que el gobierno de la Federación Rusa miente, indican que las deformidades podrían haber sido debido a la contaminación por radiación grave de Kyshtym y sus alrededores durante un accidente que se produjo en 1957.





¿Están buscando la nave de otro mundo?

Probablemente la opinión otros casos más acerta a la potencial realidad proviene del prestigioso investigador ruso de la organización Kosmopoisk, Vadim Chernobrov, quien examinó el cuerpo en Moscú antes de que desapareciera,

y según sus dichos, llegó a la conclusión que era de origen extraterrestre.



Hablando después en una conferencia, dijo Chernobrov que el análisis genético preliminar demostró que el extranjero Kyshtym no era humano. "Un

gen descubierto en las muestras de ADN no corresponde con ningún gen perteneciente a los seres humanos o simios antropoides," dijo Chernobrov.



"No hay muestras de genes disponibles en el laboratorio que coincidan con el gen".

Por eso mismo, Kosmopoisk continúa buscando los rastros de la nave desde donde habría arribado el extraterrestre. Esta expedición inició la búsqueda

hace tres años y si bien han ido y vuelto, aún no han concluido la investigación.



Al arribar con la expedición a la región de Chelyabinsk, el jefe de la misión Chernobrov dijo que ponían a prueba varias hipótesis relacionadas con el enigma del extraterrestre Alióshenka.



En particular, se dedicaron a estudiar los antiguos materiales relacionados

con la posible caída de una nave extraterrestre en un bosque cerca de Kyshtym. El

objetivo de la expedición es encontrar rastros de la nave, donde potencialmente llegó aparecer ese extraño ser.



¿Por qué se reflotó el tema?



Teóricos de la conspiración OVNI están revisando el famoso caso de un extraño cuerpo encontrado en Rusia, al que se llamó Alióshenka (Aleshenka), pero en su momento también fue conocido como el extranjero o Kyshtym Enano Kyshtym, un misterioso cadáver de un humanoide diminuto, que fue hallado en 1996 en Kaolinovy rural, cerca Kyshtym en el región de Cheliábinsk, y que como en muchas oportunidades en que sucedieron este tipo de situaciones, poco después desapareció misteriosamente.



Mientras que los teóricos de la conspiración afirman que los informes de la autopsia hecha por expertos, tal y como lo anuncian en las fotos y vídeos que se filtraron en la época habrían dado una prueba definitiva de que el supuesto "cuerpo extraño" era de origen extraterrestre, los escépticos insisten aun en la actualidad en que los rumores de los informes de la autopsia demostrando que Alióshenka no era humano era en realidad un cuento del tío o una leyenda creada de boca en boca que, por el contrario, los informes de fuentes oficiales rusas demostraron el cadáver momificado fue un feto de un bebé femenino humano nacido prematuramente con deformidades severas.



De todas maneras, muchos aseguran que hubo enormes esfuerzos, aunque tardíos, por parte de las autoridades del Kremlin, para encubrir la verdad sobre el cuerpo.



Muchos investigadores en ufología consideran que las autoridades rusas hicieron desaparecer el cuerpo y luego emitieron informes de autopsias falsas y rumores de alarmismo que fueron diseñados para disuadir a los investigadores independientes de tratar de encontrar el cuerpo que desapareció misteriosamente.

Similitud con otros casos

Muchos investigadores extranjeros que tomaron nota de la sorprendente similitud de las características a los que se atribuyen a los extraterrestres grises, una especie extraterrestre que se alega han firmado un tratado secreto con el gobierno de los Estados Unidos, expresaron que podría haber sido el cadáver de un niño o bebé extraterrestre gris.



Sin embargo, algunos investigadores de OVNIS que son verdaderos "cazadores", incluyendo al célebre Scott Waring, argumentan que el pequeño tamaño del cuerpo no necesariamente indica que era un bebé.



"No sé cuántas veces he dicho esto", escribe en su última entrada en el blog, "Los extraterrestres no tienen que ser de nuestra altura. Ellos pueden ser tan pequeños como insectos" y cita que en el planeta Marte sobran evidencias de diminutas figuras humanoides, bien pequeños, de unos 3 centímetros, de igual manera que hay algunos que llegan a medir de 3 a 5 metros de estatura.



Para otros el caso de Kyshtym es muy similar a otro presunto cadáver extraterrestre momificado encontrado en el desierto de Atacama, Chile, que se descubrió en 2003.