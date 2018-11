Por Daniel Beylis

Las cámaras de seguridad suelen instalarse, por lo general, con el objetivo de evitar robos, para detectar a personas que están cometiendo un delito, o simplemente para espantar a los malvivientes, además de ser una forma de vigilancia bastante eficiente.



Sin embargo, en los últimos días se llegó a la conclusión de que también pueden ser capaces de brindar ayuda o aportar datos en temas vinculados al misterio.



En ese contexto, el canal de YouTube Apex TV, cuya temática televisiva se enfoca en investigaciones paranormales y en casos de fenómenos de OVNIS, compartió una grabación que muestra el momento exacto en que un sujeto desaparece de manera poco común.



"Fue enviado por correo electrónico por un vigilante de seguridad que trabaja para un almacén en Pennsylvania, Estados Unidos", se puede leer en la descripción de las imágenes, con respecto a la filmación. A priori, este hombre vestido de negro observa para todos lados y parece buscar algo en el suelo.



En un momento determinado recoge algo que comienza a emitir algo que se parece a un destello. El brillo es tan intenso que no permite filmar con demasiada claridad y en un instante desaparece el individuo como por arte de magia se desvanece y ya no está en la imagen.



Por este motivo se cree que viajó en el tiempo, o quizá se teletransportó a otro plano o universo. Einstein y sus teorías En las últimas décadas los seres humanos convivieron con una pregunta que continúa latente.



¿Es posible viajar en el tiempo? Para darle cierta veracidad a la respuesta es necesario citar al genial físico Albert Einstein, quien estimaba que el tiempo y el espacio no pueden existir uno sin otro, así como determinó que "la velocidad de la luz es la más rápida con la que alguna señal puede viajar".



El astrofísico aborda la pregunta de si la capacidad de viajar con una velocidad más alta que la de la luz nos permitiera realizar el movimiento a través del tiempo. No obstante, el viaje de un humano con esa velocidad necesitaría energía infinita e incluso si se hallara una fuente de ella, el movimiento en el tiempo rompería la ley de la casualidad: un principio fundamental de la ciencia, según el cual "efectos deben siempre venir después de sus causas".



La visión de Hawking



El científico británico Steven Hawking abordó en su último libro "Brief Answers to the Big Questions" ("Respuestas breves a preguntas serias") la cuestión de la posibilidad del viaje en el tiempo y afirmó que la generación actual no puede descartar dicha opción.



Por su parte, el científico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Peter Millington, opina que el renombrado astrofísico, fallecido el pasado 14 de marzo, fue "cautelosamente optimista" en ese sentido. En su trabajo, publicado el 9 de noviembre en el portal The Conversation, el experto en física y astronomía estudia la posibilidad del viaje en el tiempo en el futuro.



"¿Ahora no podemos construir una máquina del tiempo, pero podríamos [hacerlo] en el futuro?", pregunta el especialista. Si bien no existen grandes detalles, ese misterio está firme en la sociedad, por lo que este hallazgo en los Estados Unidos podría significar un nuevo puntapié para aquellos cinetíficos que están obsesionados con obtener una respuesta valedera.



En el video, después de que el dispositivo parpadeara en unas 20 oportunidades, el hombre desaparece, como si nunca hubiera existido, lo que lleva a muchos a especular sobre si la misteriosa persona viajó a través del tiempo o a otra realidad, a otro plano dimensional.



"Ahí está", se puede escuchar decir al vigilante de seguridad en el vídeo. "Él se fue. Ahí está". El clip, rápidamente viralizado, dividió la opinión de los usuarios de redes sociales, ya que mientras unos aseguran que se trató de un simple montaje, otros argumentan que esta es una prueba contundente de que alguien oculta la tecnología para viajar a través del tiempo.



Y que la teletransportación, tal como se podía ver ya en series de muchas décadas atrás, como "Viaje a las Estrellas" o "El Túnel del paranormal Tiempo", cuando los seres humanos se "desmaterializaban" para viajar a través del tiempo, y en el espacio, no parece ser ya una cuestión de ciencia ficción.

¿Real o solo un montaje?

En las redes sociales las opiniones son muy variadas. Cualquiera, sin necesidad de dar a conocer sus datos personales reales, pueden emitir su pensamiento.



Por este motivo se crean las versiones disímiles: fueron muchos los usuarios que dijeron que las imágenes

mostraban claramente un viajero del tiempo asegurando que el vídeo era completamente real, pero

tampoco faltaron los escépticos que argumentaron que el canal de YouTube ApexTV sólo publica

engaños.



Los más críticos tratan de instalar que la falta de evidencia de los videos y los bajos valores

de producción están siendo denunciados en comentarios en su página de YouTube. Debido a la

gran cantidad de desaprobaciones recibidas, ApexTV se defendió explicando en un comunicado

que la razón de las caras borrosas y voces distorsionadas de los supuestos viajeros del tiempo que

entrevistan es para mantener su identidad en secreto y así poder garantizar su seguridad.



Y, por si fuese poco, añade que el canal es una plataforma para contar sus increíbles historias y demostrar de una vez por todas que los viajes en el tiempo existen. Sin lugar a dudas este nuevo video volverá a crear

polémica en las redes sociales, y es inevitable que la sombra de la duda sobrevuele el canal ApexTV.



Aunque también cabe la posibilidad de que se trate de una clara evidencia de que el proyecto

Pegasus es real y que continúa en activo.



Un proyecto en la misma dirección

El proyecto Pegasus fue un programa de investigación dirigido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), y con el cual el Departamento de Defensa de los Estados Unidos habría conseguido poder realizar viajes de personas a través del tiempo.



En 2004, el abogado estadounidense Andrew Basiago comenzó a divulgar cómo formó parte de este proyecto. Si bien apenas tenía siete años cuando se le reclutó, Basiago afirmó que, desde 1968 hasta 1972, participó en varios experimentos que lo llevaron a viajes a través del tiempo, el espacio e incluso a universos paralelos.



El objetivo del proyecto era estudiar los efectos del viaje en el tiempo y la teletransportación en los niños, así como de transmitir información importante sobre eventos pasados y futuros al entonces presidente de los Estados Unidos, a la agencia de inteligencia (CIA), y a la armada estadounidense.



Según Basiago, los niños eran elegidos específicamente por su capacidad de adaptarse a las tensiones de moverse entre pasado, presente y futuro. Si bien el abogado estadounidense explicó que utilizó varios dispositivos para viajar en el tiempo durante los experimentos, la tecnología utilizada fue creada originalmente por Nikola Tesla.



Los documentos, supuestamente recuperados de la oficina de Tesla en Nueva York después de su muerte en enero de 1943, revelaron el esquema de una máquina de teletransportación.



Usando algo que Basiago llamó "energía radiante", la máquina formaría una cortina brillante entre dos brazos elípticos. Sin embargo, hasta el momento no se tenía evidencias que corroborasen la historia de Basiago. Pero este video podría demostrar que el proyecto existió y que seguiría en actividad por estos tiempos.