En la actualidad, la tecnología se convirtió en el lugar predilecto para encontrar imágenes paranormales. Es que en los teléfonos celulares, las tablets o las computadoras no sólo se pueden encontrar imágenes de amigos o familiares y archivos laborales, sino que también se perciben -con extremada frecuencia hechos vinculados a la paranormalidad.



Y si bien la sociedad ha ido evolucionando, estas apariciones misteriosas son moneda corriente desde tiempos lejanos y en todas partes del mundo, y la actualidad no es la excepción. Sin ir más lejos, en Moldavia se produjo uno de los últimos episodios que aterrorizó al planeta.



El protagonista fue Nicolai Kostyrkin, un habitante de Chisináu que estudiaba un libro de texto escolar sobre el “conocimiento del mundo” para cuarto grado y se vio sorprendido al ocurrir algo llamativo.



Según el diario digital ucraniano Hronika.info, el chico estaba viendo una foto de un niño y una niña jugando al ajedrez, pero esa imagen se adulteró con otra secuencia: detrás de esos chicos se puede ver claramente la aparición de un inquietante pequeño. Se trata de una figura pálida, con cierta melena, vistiendo una camiseta rayada, como si se tratase de un fantasma.

¿Qué o quien es ese extraño ser que se ve a la derecha de ambos pibes?