Por Daniel Beylis

paranormales@cronica.com.ar

El tema es recurrente, no es la primera vez que sucede, pero siempre motiva sorpresa, incredulidad, excitación y hasta ciertos miedos, lo que no implica que no pueda llegar a tener visos de verosimilitud. Aun cuando siempre se sabe, todo aquello que tiene que ver con lo desconocido, y en especial con aquello que viene del espacio exterior, resulta enigmático, a veces,preocupante. Fundamentalmente, porque se hablan de ciertos supuestos que bien pueden tener mucho de realidad, especialmente cuando está relacionada la NASA, que no es otra que la agencia aeroespacial de los Estados Unidos.

En ese contexto, uno de los expertos más reconocidos en temas del fenómeno OVNI afirmó días atrás haber visto, en fotos tomadas por un rover colocado en la superficie marciana por ese organismo, lo que parece ser una rata, lagartija o una criatura alienígena de reducidas dimensiones.

Según el investigador, la criatura es sólo una de las muchas formas de vida alienígenas que habitan el Planeta Rojo, de las que ya tiene varios registros.

Afirmaciones de Waring

Las aseveraciones sobre la pequeña extraña criatura en suelo marciano las realizó el investigador ufológico estadounidense Scott Waring, de UFO Sightings Daily. A veces polémico, pero siempre a la vanguardia en sus trabajos -y reclamaciones-, se encontró con la imagen mientras navegaba por la galería de imágenes que ha registrado el rover de la misión Curiosity de la NASA.

Justamente, en una fotografía en particular, se puede ver una gran formación de rocas en el centro. En la parte superior izquierda de estas rocas se encuentra la supuesta criatura alienígena que Waring declaró haber ubicado. Claro que, enseguida, el investigador ufológico reclamó que si se pudiera acercar más a eso que se ve, se revelarían sus características distintivas, y si, como se ve, tiene cola, posee patas e incluso ojos.

Debido a la apariencia de su observación, Waring explicó que dicho alienígena marciano tiene un notable parecido con los roedores que son millones en el mundo y están por todas partes. Inclusive, se animó a decir que también tiene algunas características que lo hacen parecido a ciertos tipos de lagartijas que se suelen ver en los jardines.

Según Waring, la criatura podría ser uno de los animales que viven en Marte y que deambulan por sus desiertos en busca de agua líquida, que resultaría vital para su subsistencia.

¿Temores fundados?

Son muchos los objetos que han sido observados en diferentes imágenes de fotografías y videos transmitidos desde telescopios gigantes o desde las capturas del rover de la NASA. Inclusive, algunas formaciones rocosas que se parecen a monumentos que parecerían tallados por una civilización.

Y si bien aún nadie se ha “topado” con marcianos o algo parecido a seres humanoides en la superficie del Planeta Rojo, las pruebas son tan abundantes y, unas cuantas, tan contundentes, que hacen presumir que no todo lo que se está mostrando es lo que potencias como los Estados Unidos realmente saben, y en cambio se cree que son muchos los elementos que se estarían ocultando, para no generar más temores, de lo que muchos puedan presumir, si la confirmación de la existencia de vida en Marte ratifica, como se presupone, que no somos los únicos seres vivientes en el universo.

Algún día, esperemos que en un futuro no muy lejano, la información que han ocultado hasta el presente las potencias mundiales, con los líderes y científicos estadounidenses a la cabeza, logre salir a la luz. En YouTube asienten El canal de YouTube UFO Hunting Clouds, que analizó la misma imagen a la que se refería Waring, indicó que la fotografía prueba de forma contundente que existe vida en el planeta Marte, al mismo tiempo que también afirmó que la criatura alienígena podría estar usando habilidades de camuflaje natural cuando se tomó la imagen, algo que en los animales terrestres es bastante probable, ya que utilizan esa virtud para pasar desapercibidos.

“Es increíble toda la vida que se encuentra en Marte”, indicó el operador del canal en la descripción del video. “La lagartija se mezcla en cuanto al color, pero este no es su verdadero color, creo”. Curiosamente, el lagarto o la criatura parecida a un roedor no es el único animal marciano que Waring ha sido visto en el Planeta Rojo. Anteriormente, afirmó que una foto tomada por el rover de la Curiosity en el Planeta Rojo mostraba una criatura que se parecía a una ardilla. También informó previamente que vio una criatura parecida a una iguana en Marte.