James Oliver dice haber llegado desde el futuro. Lo más sorprendente es que este llamado temponauta aprovechó esta excursión a su pasado para dar una entrevista al canal de Youtube Apex TV, que se especializa en temas de misterios y paranormalidad.



Y aunque este viajero del futuro dice que no miente, y un detector de mentiras conectado al extraño ser, parece demostrar que dice la verdad y toda la verdad lo que más sorprende de sus dichos es su notable tranquilidad para responder, y que dice venir del siglo 65, pero de otro planeta.



Afirmó ser amigo de alienígenas, de quienes dijo que no hay que prejuzgarlos, y afirmó sin más que su mejor amigo es de otra galaxia. Claro que también tuvo algunas respuestas inconsistentes. Además, sostuvo que está atrapado en este tiempo porque su nave se averió, pero no quiso decir dónde estaba escondida.



Además no explicó cómo podría ser su futuro inmediato, lanzó advertencias sobre los cambios climáticos en la Tierra, y criticó a los Estados Unidos por romper el llamado Acuerdo de París. Con todas esas respuestas, aparentemente reveladoras.



¿Por qué quedan dudas sobre sus verdades?



Aunque Oliver no mienta, los entendidos en este tipo de pruebas coinciden en no creerle. Por ejemplo, su inglés es tan actual como que no parece haber evolucionado, porque incluso utiliza términos muy actuales. Y de igual manera, su aspecto es el de una persona del siglo 21 y no de un tipo arribado 44 siglos después.



En ese contexto, según la American Psychological Association, una forma de pasar la prueba del detector de mentiras es mostrarse escéptico.



Un representante citó: "Creo que a Apex TV se le ocurrió esta idea para llamar la atención sobre su canal", dando a entender que, más allá de la imaginación puesta por los productores el canal, Oliver es sólo un verdadero fraude, y nada tiene de viajero en el tiempo..