A 12 años de un hecho que aún los especialistas no logran determinar si pudo haber sido real o si se trató de un hecho malintencionado y simplemente manipulado, repasaremos el caso de una joven telemarketer que recaudaba fondos para una fundación y que, según reveló aquella vez, habló con un hombre fallecido 14 meses atrás. Como no podía ser de otra manera, la inexplicable situación, que tuvo lugar en 2008, dio rápidamente la vuelta al mundo. Con el correr de los días, el audio fue publicado y en él se puede escuchar a Nilda Bustos, una ejecutiva del Centro de la Fundación Niño y Patria de Chile, hablando con quien sería Gonzalo Vargas. O no, porque, supuestamente, ya se encontraba muerto en el momento en que "atendió" aquella llamada.

Como era habitual en sus tareas, Bustos marcó varios números aquella tarde hasta que se comunicó con la casa de Vargas. El motivo de su llamada era recaudar fondos y por eso a quienes correspondían con este, recordó ella, los invitaba a ser socios de la organización colaborando con esta. Durante esa comunicación, el señor Vargas le indicó a la telefonista que consultaría la situación con su esposa, por lo que le solicitó que repitiera el llamado más tarde. Siguiendo estas indicaciones, la joven volvió a comunicarse horas más tarde con la misma propiedad, para ofrecer los servicios de la fundación a cambio de una ayuda económica, pero en esta ocasión quien atendió fue la mujer de la casa. Fue entonces cuando ambas sintieron un fuerte escalofrío al detallar la situación vivida anteriormente, debido a que la esposa de Vargas le dijo a la chica otro lado del teléfono que su esposo "falleció hace un año y dos meses".

Así fue la escalofriante conversación

"Aló, buenas tardes, mi nombre es Nilda Bustos, voluntaria de la Fundación Niño y Patria, y tengo el gusto de comunicarme para invitarlos a formar parte de este proyecto". Tras detallar cómo eran los canales de ayuda y hacia dónde iba dirigida esta, Busto dijo: "Esta mañana hable con don Gonzalo, el dijo que usted estaría de acuerdo con colaborar a partir del próximo mes. ¿Podemos contar con su ayuda? De inmediato el escalofrío recorrió el cuerpo de ambas mujeres. "¡Gonzalo está muerto!", aseguró la señora Vargas, por lo que la chica replicó: "Pero esta mañana hable con él". "Mi esposo falleció ya hace un año y 2 meses", respondió, cortante, la mujer de Vargas. Creyendo que se traba de una broma, Bustos insistió: "Yo hablé con don Gonzalo, se lo notaba una persona seria y me dijo que llamara más tarde, ya que él debía consultarlo con usted".

Un escalofriante diálogo telefónico

Ante esta explicación, la señora Vargas sostuvo: "Yo no le voy a estar mintiendo a usted. Tengo cuatro hijos y ninguno estuvo en casa hoy. Yo estuve afuera todo el día, haciendo trámites y pagando cuentas, pues no había nadie en la casa. Nadie. Soy viuda y mis hijos son independientes, no viven acá". Ante esta situación, la joven, que no salía de su asombro, preguntó: "Está segura de que no hubo hoy alguien en su casa?". "Estoy completamente segura", sentenció la viuda. "Mis hijos trabajan y ninguno vive conmigo". Luego, la situación le generó curiosidad entonces averiguó: "¿Él le habló de mí, le dijo mi nombre? ¿Cómo llegó a saber que se llamaba Gonzalo?", consultó asombrada. "Cuando llamé, él se presentó y me pidió que vuelva a llamar porque lo iba a consultar con usted", confió la joven casi temblando. La llamada no terminó así y Bustos sólo atinó a agregar: "Entonces él está cuidando de usted, la está protegiendo". En tanto, la señora de Vargas indicó: "Puede ser, éramos un matrimonio muy unido, 40 años de casados, después fue una muerte terrible".

Años más tarde...

Con la noticia en todos los diarios, Hilda Bustos brindó una entrevista, años más tarde. El diálogo con el periodista fue este: "Muy pocas personas han podido llegar tan lejos en este caso, que sí realmente es verídico. Puede ser el caso paranormal más grande de Chile y quizás uno de los más recordados alrededor del mundo". Acto seguido, consultó: "¿Qué pasó aquella mañana del 2008, si usted lo puede contar cronológicamente? ¿Realmente usted conversó con una persona fallecida?".

La mujer se se tomó su tiempo para contestar y relató. "Primero, te respondo porque me has insistido bastante. Y lo hago con harto respeto", dijo Hilda y recordó: "Te cuento, cuando llamé a esta casa, efectivamente me contestó don Gonzalo Vargas y efectivamente está fallecido. Y cuando yo hablé con la señora, en mi segundo llamado, ella me contó que muchas personas le habían dicho que habían visto a su esposo". Luego de todo esto, continuó Bustos: "La señora Vargas habló con un cura que le dijo que como había sido una muerte repentina, su alma todavía no se daba cuenta de que había fallecido". "Te cuento que, como experiencia, para mí fue algo muy importante, y noté la pena que sentía la señora", confesó a la prensa. Aunque antes de concluir el diálogo reveló: "Otra de las cosas que me llamó la atención es que la conversación con Vargas fue fluida". Por último, el colega indicó: "No hay una respiración de parte del caballero y a usted se le escucha claramente cuando respira, es algo supernatural, y a él no. En cada frase que terminaba o entremedio de frase no había una respiración, era una voz bastante limpia". Ante esto, Bustos dijo: "No puedo decir si la llamada es real o falsa. Lo que sentí entonces fue algo extraño. Como te digo, cuando hablás con otra persona se escucha la respiración del otro lado". ¿Usted qué cree?