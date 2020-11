Uno de los juegos más utilizados durante este 2020 fue el Among Us, el popular producto de la compañía Inner Sloth, que se transformó en furor por su singular trama en la que te metés en la piel de un grupo de tripulantes de una nave, en la que hay un "impostor".

La nueva actualización del videojuego busca complicarle las cosas a los personajes, mediante la inclusión del “voto secreto”, el cual permite que a la hora de ver quien voto a quien, no muestra los colores de los personajes, algo que es muy utilizado a la hora de adivinar quién es el impostor.

Algunos de los colores que podés elegir para jugar al Among Us.

Sin embargo, esta no será la única dificultad que se agrega, ya que también se agregó la opción de eliminar la barra de tareas, sumamente utilizada por los usuarios, para ver si alguien se encontraba saboteando los aparatos de control.

“Entre la novedades de la próxima actualización buscamos incluir la capacidad de crear usuario, un nuevo mapa (más grande que cualquiera de los otros tres), más ayuda a la gente que no diferencia colores y nuevas traducciones a otros idiomas", aseguraron sus desarrolladores en un mensaje en la plataforma Steam.

¿Cuáles son las otras novedades?

Se comenzó a experimentar con ayudas para la gente que es daltónica o no puede diferenciar los colores en distintas tareas. Más específicamente, se le agregaron símbolos a la tarea de “unir los cables”, lo que permitiría que gente con estos problemas no se vea afectada .

Se sumó la opción de tener cosméticos en las "reuniones de emergencia" por lo que ahora tu personaje estará disfrazado a la hora de reunirse y será más fácil de diferenciar.

Varios errores fueron arreglados y se implementaron medidas "anti hackers".

¿De qué se trata el Among Us?

El Among Us, es un videojuego de partidas rápidas online (entre 4 y 10 jugadores) donde a uno se le asigna el rol de “tripulante” o “impostor”.

Asimismo, quienes cumplan la función de tripulante deberán reparar la nave o descubrir quien es (o son dependiendo del modo de juego) el impostor, este último tendrá que matar a todos los tripulantes, ya sea haciendo que se vote por ellos, usando el botón de matar o saboteando la nave.