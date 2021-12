WhatsApp se despide del 2021 con varias novedades. Promesas de nuevas funciones para el 2022, un nuevo modo para celebrar el Año Nuevo, y también una triste noticia: la popular app tiene fecha de vencimiento en varios modelos de celulares.

La aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta tiene prepara una nueva actualización y entre los dispositivos que no la recibirán hay teléfonos Samsung, LG, Sony, Huawei y iPhone, entre otras marcas.

Tras el último apagón, la compañía comunicó que a partir del 2022 una nueva lista de télefonos no cumplirán con las exigencias respecto a los sistemas operativos móviles. Es decir que aquellos dispositivos con Android 4 y iOS 10 o versiones inferiores no podrán seguir utilizandoel chat.

.

Los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2022

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Samsung Galaxy Xcover 2 - Samsung Galaxy Core - Samsung Galaxy Ace 2

LG

LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II - LG Optimus F3Q

Sony

Sony Xperia M

Huawei

Huawei Ascend G740 . Huawei Ascend Mate . Huawei Ascend D2

Apple

iPhone 6S (128GB) . iPhone 6S (16GB) . iPhone 6S (32GB) . iPhone 6S (64GB) . iPhone 6S Plus (128GB) . iPhone 6S Plus (16GB) . iPhone 6S Plus (32GB) . iPhone 6S Plus (64GB).

Otras marcas

Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 . Caterpillar Cat B15 - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - ZTE V956 - UMi X2 - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo.

.

¿Cómo hacer para seguir utilizando WhatsApp?

La respuesta sencilla es que las personas que tengan un celular en la lista negra, deberán cambiar su télefono. Aunque las personas que tienen dispositivos con Android aún tienen una última chance para seguir usando WhatsApp.

Existe un truco que te permitirá usar la app en modelos no compatibles: en caso de no tener Android 5 Llolipop o poseer una versión inferior, tendrás que ingresar a la web www.whatsapp.com/android. En ese sitio usted podrá encontrar un botón que dice “Download now”. Al pulsarlo se descargará WhatsApp en su dispositivo no compatible.

No obstante, las personas que tengan un iPhone afectado no tendrán otra salida que cambiar de celular. Y si bien las opciones económicas no abundan, hay alternativas interesantes: por ejemplo, el plan canje de Samsung o la promo lanzada por el Banco Provincia para estas fiestas.