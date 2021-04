Los celulares resultaron fundamentales en la lucha contra el Covid-19 en países como Corea del Sur y Taiwán en donde implementaron un sistema de testeo y rastreo de casos para contener el virus. Este antecedente es utilizado por científicos de una empresa estadounidense que utilizaran los teléfonos inteligentes para detectar las particulas de coronavirus en las superficies.

.

Esta nueva modalidad se suma a los tratamientos utilizados como las vacunas y los medicamentes para combatir el virus. Por ello, investigadores de General Electric (GE) están desarrollando sensores para incorporar a los teléfonos, para que estos detecten la presencia de nanopartículas del Covid-19.

El equipo a cargo de esta nanotecnología aseguró que tiene la misma capacidad de detección que los laboratorios. Además señalaron que es "factible afinar el minúsculo dispositivo para aislar las partículas del coronavirus sin que afecte a otros elementos".

Con una subvención otorgada por el gobierno por el Instituo Nacional de Salud de Estados Unidos, GE se ocupará de perfeccionar en los próximos dos años el sensor para que pueda ser colocado en el interior de los dispositivos móviles. No descartan la posibilidad de ampliar esta tecnología a otros dispositivos como relojes inteligentes o aparatos colocados en las paredes.

.

Hasta el momento no hay garantía de que esta tecnología llegue a equipos iPhone y Android. El equipo de científicos no descarta que a futuro los usuarios puedan escanear las superficies en busca de partículas no solo de Covid-19 sino de otras gripes.