Mientras sus más de 2 mil millones de usuarios celebran las novedades que los desarrolladores de WhatsApp traen todos los meses, estos cambios no son siempre buenas noticias. Con la actualización de su servicio, WhatsApp también se ve forzado a dejar ciertos dispositivos obsoletos cuando sus sistemas operativos se vuelven incapaces de procesar la aplicación. Es por eso que un número de celulares de Samsung, Sony, Huawei, LG, iPhone y ZTE dejarán de disponer de WhatsApp en los próximos meses.

WhatsApp evoluciona, y promete grandes cambios en 2022. Además de pequeñas mejoras a su estética y la introducción de funciones como la previsualización de documentos, la escucha de audios en segundo plano y la actualización multidispositivos, la empresa de Meta prepara una futura gran actualización con la introducción de las Comunidades de WhatsApp.

.

La empresa de mensajería explicó que esta medida busca mejorar su sistema de seguridad y privacidad: "No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo", aseguró en un comunicado oficial.

En la comunicación, la propiedad de Meta confirmó que aquellos teléfonos con sistema operativo Android 4.04 y los iPhone con iOS 9 o versiones previas quedarán obsoletos.

WhatsApp: listado completo de Samsung, Sony, Huawei, LG, iPhone y ZTE que se quedan sin la app

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

iPhone

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

¿Cómo hacer para no perder WhatsApp?

Para los usuarios de Android, existe un truco para seguir usando WhatsApp en 2022.

Si bien lo más recomendable es cambiar de celular, existe un truco para los teléfonos con Android que se quedarán sin soporte. A continuación, el paso a paso para lograrlo:

Verificar si nuestro celular cuenta con la versión de Android apta para WhatsApp

Si es una versión inferior, tendrás que ingresar a la web www.whatsapp.com/android

Allí encontrarás un botón que dice "Download now", al apretarlo verás que se empieza la descarga.

Luego, deberás instalarlo y otorgarle los permisos a tu celular Android para que se use con normalidad.

Gracias a este método no perderás tus conversaciones y no sufrirás sanciones de la empresa; el único punto en contra es que tenés que seguir estos pasos de forma manual, ya que no se actualizará automáticamente por Google Play. En el caso de los iPhone, no hay ningún tipo de método para tener WhatsApp en un celular con iOS incompatible.

Apple retira del mercado celulares, monitores y tablets en 2022

Apple retira estos productos de las tiendas en 2022.

Otra de las empresas tecnológicas que confirmó su lista de obsoletos para 2022 fue Apple. La empresa norteamericana presentó sus nuevos equipos tecnológicos en una gala durante la segunda semana de marzo, y además de anunciar los nuevos lanzamientos, confirmó qué modelos saldrán del mercado. Los equipos son los siguientes:

iPhone SE 2: Uno de los modelos clásicos de la marca, este dispositivo será reemplazado en el mercado por su versión actualizada, el iPhone SE 3.

iMac Intel de 27: Según el portal especializado Ipadizate, este monitor sigue en el mercado, pero se espera que la empresa saque una nueva versión y lo retire de las tiendas en los próximos meses.

iPad Air 2020: Esta versión del iPad será reemplazada por el iPad Air 5 2022. Así lo confirmó el gigante tecnológico, que aseguró que el chip M1 le dará más potencia a la nueva versión de su tablet.